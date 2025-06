California examinará sus vínculos con petróleo de la Amazonia tras pedírselo indígenas de Ecuador

De izquierda a derecha, Juan Bay, presidente del pueblo waorani de Ecuador; Jhajayra Machoa Mendúa y Nadino Calapucha, portavoz del pueblo kichwa pakkiru, posan para una fotografía mientras al fondo puede verse una refinería de Chevron, el jueves 19 de junio de 2025, en Richmond, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved