California aprueba $50 millones para proteger a inmigrantes y defenderse de gobierno de Trump

ARCHIVO - El gobernador de California, Gavin Newsom, espera a que el presidente de EEUU, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump desciendan de un avión tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el 24 de enero 2025. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.