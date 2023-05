Caducidad de Título 42 pone a prueba el sistema migratorio de EEUU

Migrantes esperan al aire libre en una puerta en el muro fronterizo tras cruzar desde Ciudad Juárez, México, a El Paso, Texas, en la madrugada del 11 de mayo de 2023. Los migrantes se apuraron a cruzar la frontera horas antes del final de las restricciones relacionadas con la pandemia del coronavirus el jueves por miedo a que las nuevas políticas migratorias complique más el ingreso al país. (AP Foto/Andres Leighton) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.