Cada vez más adultos en EEUU son diagnosticados con autismo

Natasha Nelson, a quien le diagnosticaron autismo en agosto de 2023, justo después de que su hija menor también fue diagnosticada, se sienta en una sala sensorial que usa para calmar a sus hijos en su casa de Stone Mountain, Georgia, el viernes 14 de febrero de 2025. (AP Foto/Ben Gray)

“Si tu vida siempre ha parecido un caos y no te sientes cómodo y sientes que no prosperas y simplemente sientes que estás sobreviviendo constantemente y pasando de una cosa a otra, ¿qué tienes que perder?”, dijo Nelson, animando a las personas a buscar un diagnóstico.

Algunos rasgos del autismo pueden pasar desapercibidos hasta la adultez, cuando hay nuevas demandas sociales. Otros pueden haber aprendido a ocultar ciertos comportamientos.

“Los adultos aprenden a compensar con el tiempo”, explicó Whitney Ence, psicóloga de la Universidad de California en San Francisco que trabaja con adultos autistas. “Pueden haber aprendido ‘no puedo mostrar eso en público, así que lo hago en privado’”.

También hay una superposición de síntomas entre varios padecimientos, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), que pueden complicar un diagnóstico de autismo debido a las dificultades con las señales sociales no verbales o funciones ejecutivas como la atención, la memoria de trabajo y la resolución de problemas.

Los síntomas son diferentes para cada persona, y muchos de los rasgos son comunes en personas sin autismo, como disfrutar de las rutinas o profundizar en información.

Pero para cumplir con la definición diagnóstica de autismo, los síntomas deben causar un deterioro significativo, explicó el doctor Arthur Westover, psiquiatra especializado en autismo en el Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas.

“Somos seres humanos en general. Nos gustan las rutinas... tener un poco de placer y sentirnos mejor con las rutinas no significa que seas autista,” dijo Westover. “Es un poco más profundo que eso”.

Russell Lehmann, de 34 años, fue diagnosticado con autismo hace más de 20 años. El orador motivacional tiene rutinas que describe como cómodas y estresantes. Comer la misma comida y comprar los mismos víveres, dijo, le brinda comodidad. Pero si se salta ir al gimnasio durante una hora y media todos los días, se siente abrumado por sentimientos de depresión y fracaso.

“Si no fui al gimnasio, no hubo día”, señaló. “Mi rutina es una carga existencial increíble, porque cada noche me acuesto sabiendo que tengo que hacer una rutina que no me gusta, simplemente para funcionar”.

Si bien hay varias herramientas de evaluación en internet, el autismo es un diagnóstico complejo, por lo que los expertos recomiendan hablar con tu médico de cabecera para que te canalice con un psiquiatra.

Ese psiquiatra podría entrevistar a personas que estuvieron presentes en tu infancia temprana, como familiares y amigos, que puedan atestiguar que los síntomas estaban presentes en ese momento.

Algunos psiquiatras pueden referirte a un psicólogo, quien puede realizarte una prueba diagnóstica estandarizada de autismo o utilizar su propio juicio clínico. No hay una exploración cerebral ni un análisis de sangre para el autismo.

Obtener un diagnóstico de autismo como adulto puede ser costoso y llevar tiempo. Westover dijo que hay una gran escasez de especialistas que trabajen con adultos autistas. El diagnóstico de Nelson tomó tres años y pagó más de 3.000 dólares de su bolsillo.

Ence también sugiere que te hagas algunas preguntas al considerar obtener un diagnóstico profesional, y que sepas que puedes encontrarte con una lista de espera: “¿Qué me está llevando a pensar que necesito un diagnóstico profesional? ¿Necesito acceso a servicios? ¿Hay servicios que no tengo disponibles?”.

