Brote de sarampión se extiende en el centro de Texas; hay brotes activos en 5 estados más

ARCHIVO – Una trabajadora de salud administra una prueba de sarampión a Fernando Tarin, de Seagraves, Texas, en una unidad móvil de pruebas fuera del Hospital del Distrito de Seminole, el viernes 21 de febrero de 2025, en Seminole, Texas. (AP Foto/Julio Cortez, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved