Bordeando el peligro: ONU ve 2 posibilidades entre 3 de alcanzar pronto el límite de calentamiento

ARCHIVO - Una manifestante muestra las manos con el mensaje "1,5 grados para sobrevivir"., en referencia al objetivo de limitar el calentamiento global, en una protesta en la cumbre climática de Naciones Unidas COP28 en Sharm el Sheij, Egipto, el 16 de noviembre de 2022. (AP Foto/Peter Dejong, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved