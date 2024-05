Boeing suspende su primer lanzamiento espacial tripulado por problemas con una válvula del cohete

Los astronautas de la NASA Butch Wilmore, a la izquierda, y Suni Williams, salen del edificio de Operaciones rumbo al Complejo de Lanzamiento Espacial 41 para abordar la cápsula Starliner de Boeing colocada en la parte superior de un cohete Atlas V para una misión hacia la Estación Espacial Internacional, el lunes 6 de mayo de 2024, en Cabo Cañaveral, Florida. (AP Foto/John Raoux) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved