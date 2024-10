Boeing enfrenta paro de importante proveedor y nueva revisión de autoridades de aviación

El administrador de la Administración inicial Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), Mike Whitaker, derecha, saluda al senador Richard Blumenthal, izquierda, antes de testificar en una audiencia del Subcomité de Investigaciones de la Comisión del Senado sobre Seguridad Nacional y Asuntos del Gobierno acerca de la supervisión de Boeing por parte de la FAA, en el Capitolio, en Washington, el miércoles 25 de septiembre de 2024. (AP Foto/Ben Curtis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved