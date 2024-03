Biden lamenta usar término "ilegal" para referirse a inmigrante que presuntamente mató a joven

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente Joe Biden habla sobre seguridad fronteriza en la sala Roosevelt de la Casa Blanca el 5 de enero de 2023 en Washington. (AP Foto/Patrick Semansky, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

“Por un ilegal, es correcto”, respondió Biden de inmediato antes de aparentemente preguntar cuántas personas son asesinadas por “legales”.

Dirigiéndose a Capehart, Biden dijo: “Mire, cuando hablé de las diferencias entre Trump y yo, una de las cosas que mencioné en la frontera es la forma en que él habla sobre alimañas, la forma en que habla sobre estas personas que contaminan la sangre. Hablé sobre lo que yo no haré. Lo que no haré. No trataré a ninguna, ninguna, ninguna de estas personas de manera irrespetuosa”.

El asesor de campaña de Trump, Chris LaCivita, atacó a Biden por disculparse por sus palabras y no a la familia de Riley.

“Debería estarse disculpando con la familia en lugar de disculparse por la palabra que usó, que es una descripción precisa”, dijo a la prensa antes de que Trump subiera al escenario.

Calificó la respuesta de “inapropiada” y un “momento crucial” que destaca las “dos muy distintivas diferencias en la estrategia para la invasión fronteriza” de los candidatos.

“Hay una clara diferencia”, comentó. “Uno es empático, consentidor y pone pretextos. Y otro quiere ponerle fin, acabar con eso”.

La expresión de remordimiento de Biden marcó un cambio con respecto al día anterior, cuando Biden dudó cuando la prensa le preguntó si lamentaba haber usado el término y dijo: “bueno, yo probablemente”, tras lo cual hizo una pausa y dijo: “no me” y al parecer empezaba a decir la palabra “arrepiento”.

___

Price reportó desde Rome, Georgia. Los periodistas de The Associated Press Jill Colvin en New York y Zeke Miller en Wilmington, Delaware, contribuyeron a este despacho.

FUENTE: Associated Press