Biden honra la memoria de su primera esposa y su hija, quienes fallecieron en un accidente en 1972

El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden llegan a la iglesia católica St. Joseph on the Brandywine en Wilmington, Delaware, el miércoles 18 de diciembre de 2024. El miércoles se cumplen 52 años del accidente automovilístico en el que murieron la primera esposa de Joe Biden, Neilia Hunter Biden, y su hija de 13 meses, Naomi. (Foto AP/Ben Curtis)