Biden designa al nuevo abogado de la Casa Blanca

ARCHIVO - El abogado del municipio de Chicago, Ed Siskel, habla en conferencia de prensa en Chicago, 7 de agosto de 2017. El presidente Joe Biden anunció el martes 22 de agosto de 2023 que el nuevo abogado de la Casa Blanca será Ed Siskel, previamente abogado del gobierno de Barack Obama que ayudó a elaborar la respuesta a la investigación legislativa del ataque en Benghazi, Libia, en que murieron el embajador estadounidense y otros tres compatriotas. (AP Photo/G-Jun Yam, File) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.