Beryl derriba árboles, inunda caminos y deja más 2 millones de personas sin luz en Texas

Blake Braunsube a su perra Dolly en el vehículo de su familia mientras las bandas exteriores de la tormenta Beryl comienzan a llegar a la costa el domingo 7 de julio de 2024 en Port O'Connor, Texas. (Jon Shapley/Houston Chronicle via AP) © 2024 Jon Shapley / Houston Chronicle

Jackie Jecmenek, a la derecha, habla con Bobby Head, un trabajador de la ciudad, frente a la casa de su vecino tras el paso de Beryl, el lunes 8 de julio de 2024, en Bay City, Texas. (AP Foto/Eric Gay) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved