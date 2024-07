Barrera flotante de Texas en el río Bravo puede quedarse por ahora, falla corte de apelaciones

ARCHIVO - Migrantes que cruzaron el río Bravo desde México pasan junto a grandes boyas desplegadas como barrera fronteriza en el río en Eagle Pass, Texas, el 12 de julio de 2023. La barrera flotante se ha desplegado en un esfuerzo de cortar el paso a los migrantes llegados a Texas desde México. (AP Foto/Eric Gay, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved