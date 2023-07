Baltimore: Declaran culpable a joven limpiaparabrisas por homicidio de hombre que esgrimió bate

Durante el juicio, los abogados del joven trataron de responsabilizar a Timothy Reynolds, quien se armó con un bate de metal y se enfrentó al grupo de limpiaparabrisas cerca del Inner Harbor de la ciudad durante la hora pico. Reynolds, de 48 años, recibió cinco disparos, incluidas tres heridas de bala en la espalda.

La defensa destacó repetidamente las diferencias de tamaño y madurez entre la víctima, un hombre blanco que pesaba más de 135 kilos (300 libras), y el acusado, un estudiante negro de secundaria que cumplió 15 años el día después del tiroteo. Fue juzgado en un tribunal de adultos, pero The Associated Press no revela su nombre porque es menor de edad.