Bajo una apariencia de calma, la investidura de Trump ofrece advertencias para la democracia de EEUU

Miembros de la banda de música de la Universidad Estatal Valle de Mississippi actúan en un acto bajo techo por la investidura presidencial en Washington, el lunes 20 de enero de 2025. (AP Foto/Matt Rourke)

De izquierda a derecha, el expresidente Bill Clinton, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, el expresidente George W. Bush, la ex primera dama Laura Bush y el expresidente Barack Obama llegan antes de la 60ma investidura presidencial en la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos, en Washington, el lunes 20 de enero de 2025. (Chip Somodevilla/Pool Foto via AP)

Los vertiginosos acontecimientos del primer día de Trump de regreso en el poder sugirieron que no faltarán controversias durante su segundo mandato.

Incluso después de recuperar el cargo más alto del país, Trump continuó mintiendo sobre su derrota en las elecciones de 2020. No lo mencionó en su discurso formal, pero en su segundo discurso improvisado, Trump afirmó falsamente que solo se debió a fraude electoral y que si los votos se contaran correctamente ganaría en California, un estado que perdió por más de 3,2 millones de votos.

La celebración de la transferencia pacífica de poder comenzó justo antes del mediodía del lunes con Trump y Biden presentes. Eso fue un marcado contraste con la última vez, cuando Trump no asistió al evento para entregar el poder a Biden.

La senadora demócrata Amy Klobuchar inició los discursos porque preside el comité inaugural congresional conjunto. Ella anunció que el tema era “nuestra democracia perdurable”. Era una línea bastante anodina y en otras circunstancias sería un discurso bastante rutinario, pero tenía fuertes implicaciones dado el contexto.

Klobuchar habló sobre cómo “en otros países” las festividades podrían ser en un palacio presidencial, pero Estados Unidos las celebra en “la casa del pueblo”, el complejo del Capitolio. Concluyó reconociendo a los bomberos que combatían incendios en el sur de California.

“La fuerza y la determinación de nuestra democracia deben igualar las suyas”, dijo Klobuchar.

El día comenzó con un recordatorio de la dinámica sin precedentes que ha creado el regreso de Trump. Biden indultó preventivamente al doctor Anthony Fauci, al exgeneral Mark Milley —un crítico abierto de Trump que el nuevo presidente ha sugerido debería ser ejecutado—, y a los miembros del comité del Congreso que investigó los sucesos del 6 de enero, así como al personal y a los agentes que prestaron declaración.

Entre ellos estaba la exrepresentante Liz Cheney, una de las pocas republicanas que desafió a Trump y que fue objeto de persecución por parte de sus antiguos colegas republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Durante su segundo discurso, Trump volvió a atacar a Cheney, llamándola “una lunática llorona”.

“Estas son circunstancias excepcionales, y no puedo en conciencia no hacer nada”, dijo Biden sobre sus indultos generales. “Incluso cuando las personas no han hecho nada malo, y de hecho han hecho lo correcto, y en última instancia serán exoneradas, el mero hecho de ser investigadas o procesadas puede dañar irreparablemente las reputaciones y las finanzas”.

El exagente de la Policía Metropolitana Michael Fanone, quien perdió el conocimiento y sufrió un ataque cardíaco después de que un insurrecto lo electrocutara con una pistola eléctrica, fue una de las personas que recibió un indulto de último minuto de Biden porque testificó ante el comité del 6 de enero.

Fanone dijo que se enteró del indulto por un reportero del Washington Post que lo llamó el lunes por la mañana.

“No lo he digerido”, dijo más tarde a The Associated Press. “Simplemente no puedo creer que este sea mi país”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press