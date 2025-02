Avión que volcó en Canadá subraya peligros de llevar a niños en el regazo durante vuelo

Las autoridades no han dicho si el niño de 18 meses que resultó herido en ese accidente viajaba en el regazo de uno de sus padres. Las 21 personas que resultaron heridas fueron dadas de alta del hospital, pero niños pequeños han muerto en accidentes anteriores.

Los expertos coinciden en que es más seguro que los niños menores de 2 años tengan su propio asiento en el avión y que viajen en asientos de seguridad aprobados para automóviles cuando vuelan, incluso si su familia tiene que pagar un billete adicional. No obstante, aún se permite que los bebés viajen en el regazo, por lo que los padres todavía lo hacen a pesar de los riesgos.

“Le dije lo que pensé que la detendría: que los equipos de rescate lo encontrarían. Y ella simplemente me miró y dijo: ‘Me dijiste que pusiera a mi bebé en el suelo. Y lo hice. Y ahora se ha ido’. Así que creo que ese fue el momento en que me convertí en defensora de los asientos para niños”, expuso Brown.

De los cuatro niños que iban en el regazo en ese avión, tres resultaron heridos —y el hijo de la mujer está entre los 112 pasajeros que murieron.

Un niño de seis meses que viajaba en el regazo de sus padres murió en 2012 cuando un avión aterrizó con fuerza y se salió del final de una pista en Nunavut, Canadá. El año pasado, tres bebés que viajaban en el regazo podrían haber sido succionados fuera de un avión de Alaska Airlines luego que un tapón de la puerta se desprendiera en pleno vuelo, pero ninguno estaba sentado lo suficientemente cerca de la abertura como para que eso sucediera.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, y su contraparte en Canadá, la Transportation Safety Board (Junta de Seguridad en el Transporte), han recomendado desde hace mucho tiempo que los niños pequeños viajen únicamente en asientos de seguridad aprobados para automóviles para protegerlos. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) también recomienda el uso de asientos de seguridad, pero no lo exige a pesar de la presión de quienes defienden la medida.

Además de esos reguladores de seguridad, la American Academy of Pediatrics (Academia Estadounidense de Pediatría) y la mayoría de los principales grupos comerciales y sindicatos de aerolíneas apoyan la exigencia de que los niños pequeños viajen en asientos de seguridad aprobados para automóviles.

Los principales investigadores de accidentes en Estados Unidos y Canadá comenzaron a recomendar asientos de seguridad para niños menores de 2 años, y sistemas de sujeción especializados para niños mayores hasta una estatura de 102 centímetros (40 pulgadas), luego de accidentes mortales en sus países hace décadas.

“Todos hemos estado en ese punto de la vida cuando tienes niños pequeños. No nadas en dinero. Intentas ahorrar dinero de cualquier manera posible. Y si puedes evitar comprar un asiento adicional, es una reacción completamente comprensible”, dijo Tom Chapman, miembro de la NTSB. “Es sólo que la gente no entiende el riesgo al que someten a su hijo al no comprar ese asiento y sujetarlo adecuadamente”.

No sólo es más seguro para los niños viajar en sus propios asientos, sino que es más agradable para los padres no tener que sostener a un bebé que se retuerce durante horas en el aire.

Michelle Pratt, experta en asientos para automóvil y madre, quien fundó Safe in the Seat (Seguro en el Asiento), dijo que, por más tentador que sea marcar la casilla de “niño en el regazo”, las familias deberían comprar un boleto para cada miembro.

“Tu bebé podría costar menos que tu maleta facturada. ¿Por qué no aprovecharlo?”, añadió Pratt.

Algunos padres como Clare Ronning no están convencidos. Después de aterrizar en Burbank, California, con su esposo y su bebé de 5 meses el jueves, manifestó que no ve la necesidad de un asiento para el automóvil en un avión.

“Personalmente, no veo la diferencia”, dijo Ronning, quien ya ha llevado a su hija en seis vuelos. “Simplemente me parece otro intento de sacar dinero”.

Pero Meredith Tobitsch nunca ha pensado volar sin un asiento para su hija de 3 años y tampoco lo hará con su hija de 14 meses ahora, por cuestiones prácticas y de seguridad.

“Si hubiera turbulencias, el reflejo natural será soltar a tu hija”, refirió Tobitsch, quien vive en Connecticut. Agregó que su hija mayor siempre dormía mejor en su asiento de seguridad para automóvil, lo que hizo que los vuelos fueran mucho más agradables.

“Obviamente, eso aumenta el costo del viaje aéreo para las familias, pero es una cuestión de seguridad. Al menos nosotros tenemos la suerte de poder hacerlo”, dijo.

La FAA se basa en un estudio realizado en la década de 1990 para justificar el no exigir a las familias que compren billetes para niños menores de 2 años.

El fundamento es que, si tuvieran que comprar esos billetes adicionales, más familias conducirían un auto en lugar de volar. Dado que conducir es más arriesgado que volar, eso significaría que más niños morirían en accidentes automovilísticos de los que se salvarían en aviones si se exigieran asientos para auto y billetes separados.

Chapman, de la NTSB, cree que esa lógica es un tanto forzada y que el estudio debería revisarse, en particular porque los billetes de avión son más económicos hoy en día.

Pero Andrea Arredondo, quien es madre, sugirió que podría haber algo de cierto en ello, y refirió que quizá volaría menos si tuviera que comprar un billete y llevar un asiento para auto para su hijo de 4 meses cuando vuela con su familia y dos niños mayores.

“Sería más probable que yo redujera nuestros viajes en avión a que llevara un asiento para auto”, agregó Arredondo, quien explicó que ella y su marido ya tienen que lidiar con mucho al viajar con tres niños, tres asientos para auto que facturan, un cochecito y un conjunto de juguetes.

Los periodistas de The Associated Press Jaimie Ding, Michael Casey y Kathleen Ronayne contribuyeron a este despacho.

FUENTE: Associated Press