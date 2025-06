Autoridades siguen buscando al sospechoso en el tiroteo de 2 legisladores estatales de Minnesota

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, hace una pausa mientras habla sobre el asesinato de la representante Melissa Hortman y su esposo, en Blaine, Minnesota, el sábado 14 de junio de 2025. (Jerry Holt/Star Tribune via AP) © 2025 Jerry Holt / Minneosta Star Tribune

The Minnesota Star Tribune

Un agente del Departamento de Policía de Brooklyn Park, Minnesota, establece un perímetro cerca del sitio donde se perpetró un tiroteo el sábado 4 de junio de 2025. (Alex Kormann/Star Tribune vía AP) The Minnesota Star Tribune

Los ataques matutinos dirigidos a legisladores en los suburbios del norte de Minneapolis provocaron advertencias a otros funcionarios electos en todo el estado y la cancelación de las manifestaciones planeadas de “No Kings” ("No a los reyes") contra el presidente Donald Trump. Las autoridades dicen que el sospechoso tenía volantes de la protesta en su coche y escritos que mencionaban los nombres de las víctimas, así como de otros legisladores y funcionarios, aunque no pudieron decir si tenía otros objetivos específicos.

Dos personas familiarizadas con el asunto identificaron al sospechoso como Vance Boelter, de 57 años. Las personas no podían discutir públicamente los detalles de la investigación en curso y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.