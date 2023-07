Autoridades: Las muertes de 4 mujeres en Oregon a lo largo de 3 meses están vinculadas

El forense del estado no ha determinado la causa o forma de la muerte de ninguna de las mujeres, señalaron los fiscales en un comunicado.

Sin embargo, en un cambio radical de posición con respecto a un comunicado de la Oficina de Policía de Portland del 4 de junio en el que se afirmaba que seis muertes no parecían estar vinculadas, la fiscalía de distrito del condado Multnomah en Portland anunció que cuatro de ellas sí lo están.

La fiscalía de distrito del condado Multnomah en Portland dice que no se han presentado cargos contra nadie, e hizo notar que en estos momentos la comunidad no corre ningún peligro. Medios locales reportaron que un hombre está detenido. El anuncio derivó en que se hicieran menciones en internet acerca de un asesino serial, pero las autoridades no utilizaron esas palabras al anunciar el vínculo entre las muertes.