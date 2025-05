Autoridades identifican a sospechoso de explosión de clínica de fertilidad en California

Sus escritos eran de naturaleza "anti pro-vida", según una publicación en redes sociales el domingo de Bilal Essayli, el fiscal federal en Los Ángeles. The Associated Press informó el sábado por la noche que esos escritos comunicaban la creencia de que el mundo no debería estar poblado.

La explosión del sábado es "probablemente la bomba más grande que hemos tenido en el sur de California ", agregó Davis. Las autoridades estaban ejecutando una orden de registro en Twentynine Palms como parte de la investigación.

El sospechoso publicó escritos en línea e intentó grabar la explosión, aunque las autoridades señalan que el video no se subió en línea. Un funcionario que no estaba autorizado para discutir detalles del ataque habló bajo condición de anonimato con The Associated Press.

La explosión destruyó la clínica American Reproductive Centers en el exclusivo Palm Springs, aunque un médico dijo a la Associated Press que su personal estaba a salvo.

"Gracias a Dios hoy resultó ser un día en el que no tenemos pacientes", manifestó el doctor Maher Abdallah, quien dirige la clínica, a la AP en una entrevista telefónica.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press