Autoridades de EEUU emiten norma para reducir salmonella en productos de pollo congelados

Esta imagen de 2009 tomada con microscopio electrónico, provista por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, muestra un cúmulo de bacterias Gram-negativas Salmonella typhimurium aislado de un cultivo puro. Los productores de pollos deberán reducir la bacteria salmonela en ciertos productos a niveles muy bajos para prevenir la intoxicación alimenticia, según una norma emitida el viernes 26 de abril de 2024 por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. (Janice Haney Carr/CDC via AP) http://www.cdc.gov/salmonella/ CDC - National Center for Zoonotic, Vector-Borne, and Enteric Diseases (ZVED); Salmonella