Autoridades ecuatorianas indican posible origen de canela adulterada que envenenó a niños en EEUU

ARCHIVO - Esta imagen proporcionada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos el jueves, 17 de noviembre de 2023, muestra tres productos de puré de manzana retirados del mercado: bolsas de puré de manzana con canela WanaBana, bolsas de puré de manzana con sabor a canela y paquete variado de la marca Schnucks, y bolsas de puré de manzana con canela de la marca Weis. (FDA via AP, Archivo)

Las varitas de canela sin procesar que se utilizaron en los productos fueron exportadas originalmente de Sri Lanka. ARCSA informó a la FDA que se habían analizado y no presentaban contaminación por plomo. La agencia ecuatoriana continúa con su investigación.

La FDA tiene una autoridad limitada sobre los proveedores extranjeros de ingredientes que no envían el producto directamente a Estados Unidos. Como Estados Unidos recibió las bolsas listas para su venta, pero no la canela en sí, la agencia no puede tomar medidas directas contra Negasmart o Carlos Aguilera, dijeron los funcionarios.