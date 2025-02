Autor de Project 2025 lleva a cabo su visión para despidos masivos en el gobierno federal

Russell Vought, el nominado del presidente Donald Trump para dirigir la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, durante una audiencia ante la Comisión Presupuestaria del Senado, en el Capitolio, en Washington, el miércoles 22 de enero de 2025. (AP Foto/Jacquelyn Martin) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.