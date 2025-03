Aún sufren acoso asiático-estadounidenses e isleños del Pacífico 5 años después de llegada de COVID

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Una multitud protesta para exigir el fin del acoso antiasiático luego de lo que la policía consideró una agresión racista contra estudiantes de origen asiático en el metro de Filadelfia, el martes 30 de noviembre de 2021. (AP Foto/Matt Rourke, archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.