Audiencias sobre altos cargos de la UE se estancan por disputas sobre alianzas con la ultraderecha

Teresa Ribera Rodríguez, candidata española a vicepresidenta ejecutiva de la Unión Europea para una transición limpia, justa y competitiva, asiste a su audiencia de confirmación en el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica, el martes 12 de noviembre de 2024. (AP Foto/Virginia Mayo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved