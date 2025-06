Ataques de EEUU e Israel a sitios nucleares de Irán presentan riesgos limitados de radiación

De momento no queda claro si la radiación ha sido liberada por esta ofensiva pero el organismo de control nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), ha señalado que no detectó liberaciones importantes tras ataques israelíes anteriores, y los expertos dijeron que los riesgos de una liberación importante son relativamente bajos.

El sitio de enriquecimiento nuclear de Fordo está enterrado profundamente bajo una montaña, a unos 100 kilómetros (60 millas) al suroeste de Teherán, y está cerca de la ciudad santa chiita de Qom.

Irán produce la mayor parte de su material casi de grado armamentístico allí, y por esa razón se considera un objetivo de alto valor para los israelíes. Pero su ubicación profundamente subterránea lo hace difícil de atacar, por lo que aparentemente Estados Unidos desplegó poderosas bombas "rompe-búnkeres" en los ataques del domingo.

Aun así, los expertos opinan que cualquier impacto potencial de radiación de un ataque en Fordo probablemente sería similar al impacto en Natanz. En resumen, habría algunos peligros químicos en el sitio, y algo de radiación, pero en niveles que serían manejables con dispositivos respiratorios y otros equipos de protección.

Israel también atacó previamente cuatro estructuras en el sitio nuclear de Isfahán, entre ellos una instalación de conversión de uranio. El OIEA indicó que no ha habido señales de aumento de radiación en Isfahán, que está aproximadamente a 350 kilómetros (215 millas) al sureste de Teherán.

Incluso si se filtrara radiación de uno de los sitios, dijeron los expertos, la cantidad probablemente no representará un riesgo para las personas cerca de las instalaciones o en la región más amplia.

"Se liberará muy poco uranio en este tipo de ataques", señaló David Albright, físico y experto en armas nucleares que fundó el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, con sede en Washington.

El uranio en sí no es especialmente tóxico, sostuvo, y es común en partes del medio ambiente. Una persona cerca de una instalación de enriquecimiento con una fuga probablemente estaría expuesta a no más radiación que alguien que tomara varios vuelos transatlánticos, que reciben una radiación ligeramente más alta porque las dosis de radiación son mayores a grandes altitudes, declaró.

Para enfermarse, alguien tendría que ingerir grandes cantidades de uranio, expresó Albright, señalando que el elemento está naturalmente en el agua de mar y la corteza terrestre.

Más que la radiación, los expertos coincidieron en que el mayor riesgo de cualquier ataque a sitios de enriquecimiento nuclear podría ser el gas flúor.

El flúor se mezcla con una forma concentrada de uranio para crear hexafluoruro de uranio, que luego se introduce en centrifugadoras. El flúor es extremadamente volátil, se corroe rápidamente y puede quemar la piel. Es especialmente mortal si se inhala.

Una preocupación mucho mayor para el público sería si Israel atacara la única planta de energía nuclear de Irán, afirmó Fabian Hinz del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

En una planta de energía nuclear, el núcleo del reactor y el combustible nuclear gastado son los componentes más radiactivos. Parte de él sigue siendo peligroso durante miles de años.

La planta de energía de Bushehr está a 750 kilómetros (465 millas) al sur de Teherán. Pero "parece muy poco probable que los israelíes vayan a atacar" Bushehr, dijo Hinz, porque no se considera parte del programa nuclear iraní orientado al desarrollo de armas.

___

Mroue reportó desde Beirut, y Liechtenstein desde Viena.

—-

The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de seguridad nuclear de parte de la Carnegie Corporation of New York y la Outrider Foundation. La AP es la única responsable del contenido.

—-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press