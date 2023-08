Ataques con drones a Moscú estremecen a los habitantes

Vista de la "City de Moscú", el distrito financiero de la capital rusa, 1 de agosto de 2023. Los edificios resplandecientes del distrito financiero de Moscú eran símbolos del boom económico de Rusia a principios de este siglo. Ahora son señal de su vulnerabilidad tras una serie de ataques con drones que llevaron la guerra en Ucrania al corazón del poderío ruso. (AP Foto/Dmitry Serebryakov) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.