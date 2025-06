Astronautas de India, Polonia y Hungría despegan en viaje privado a la estación espacial

La tripulación de un Falcon 9 de SpaceX, de izquierda a derecha Shubhanshu Shukla, de la Organización de Investigación Espacial de India; Tibor Kapu, de Hungría; la comandante, Peggy Whitson, y el polaco Slawosz Uznanski-Wisniewski posan para una selfi antes de salir para su despegue hacia la Estación Espaial Internacional en el Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral, Florida, el martes 24 de junio de 2025. (AP Foto/Terry Renna) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved