Astronauta de NASA sigue hospitalizado tras regresar de estancia prolongada en estación espacial

En esta imagen de archivo, la tripulación de la cápsula Dragon de SpaceX, compuesta (de izqueirda a derecha) por el cosmonauta Alexander Grebenkin, el piloto Michael Barratt, el comandante Matthew Dominick y la especialista de misión Jeanette Epps, posan para una foto a su llegada al Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida, el 25 de febrero de 2024. (AP Foto/John Raoux, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved