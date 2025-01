Asteroide recién descubierto tiene una pequeña probabilidad de impactar la Tierra en 2032

El asteroide estuvo más cerca de la Tierra el día de Navidad, cuando estuvo a unos 800.000 kilómetros (500.000 millas) de distancia de la Tierra, alrededor de dos veces la distancia de la Luna. Fue descubierto dos días después.

Chodas dijo que los científicos están revisando los cartografiados del cielo de 2016, cuando las predicciones muestran que el asteroide también se acercó.

Si los científicos pueden encontrar la roca espacial en imágenes de ese entonces, deberían poder determinar si impactará o no el planeta, comentó Chodas a The Associated Press. “Si no encontramos esa detección, la probabilidad de impacto simplemente se modificará lentamente a medida que agreguemos más observaciones”, dijo.

La Tierra es golpeada por un asteroide de este tamaño cada pocos miles de años, según la Agencia Espacial Europea, y existe la posibilidad de que el impacto cause daños severos. Por eso este asteroide ahora encabeza la lista de riesgos de asteroides de la agencia europea.

El posible impacto ocurriría el 22 de diciembre de 2032. Es demasiado pronto para saber dónde podría aterrizar si impactara la Tierra.

La buena noticia, según la NASA, es que por ahora, ningún otro asteroide grande conocido tiene una probabilidad de impacto superior al 1%.

