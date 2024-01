Asia, África y Europa festejan la llegada del Año Nuevo, pero las guerras opacan el 2024

Turistas pasan junto a un cartel de Fin de Año antes de la celebración en Times Square, Nueva York, el 29 de diciembre de 2023. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Fuegos artificiales explotan sobre el puente de la bahía de Sydney al inicio de las celebraciones por el Año Nuevo, el 31 de diciembre 2023, en Sydney, Australia. (AP Foto/Mark Baker) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una pareja se besa para celebrar la llegada del Año Nuevo el 1 de enero de 2024, en la Plaza Taksim, en el centro de Estambul, Turquía. (AP Foto/Emrah Gurel) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre en medio de una multitud alza los brazos cerca de la Plaza Roja, con la catedral de San Basilio --al centro-- y la torre Spasskaya --a la izquierda-- como fondo, para festejar el Año Nuevo luego de la medianoche, el lunes 1 de enero de 2024, en Moscú, Rusia. (AP Foto/Marina Lystseva) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un grupo de personas observa el primer amanecer del Año Nuevo desde un puente peatonal, el lunes 1 de enero de 2024, en Yokohama cerca de Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un espectáculo de luces es proyectado sobre el Arco de Triunfo durante los festejos por el Año Nuevo en los Campos Elíseos, el lunes 1 de enero de 2024, en París. (AP Foto/Aurelien Morissard) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Fuegos artificiales explotan a orillas del río Elba el domingo 31 de diciembre de 2023, en Dresde, Alemania. (Robert Michael/dpa vía AP) (c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten