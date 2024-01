Así es como OpenAI, creadora de ChatGPT, planea prevenir la desinformación electoral en 2024

ARCHIVO - El director general de OpenAI, Sam Altman, habla en una audiencia sobre inteligencia artificial de la subcomisión de Asuntos Jurídicos del Senado sobre Privacidad, Tecnología y la Ley, el 16 de mayo de 2023, en el Capitolio en Washington. (AP Foto/Patrick Semansky, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.