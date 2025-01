Ashley Moody ocupará el escaño en el Senado de Marco Rubio en Florida

“Me complace decir que hemos tenido una fiscal general que es alguien que ha actuado una y otra vez para apoyar los valores que todos compartimos”, dijo DeSantis. “En Florida, establecimos nuestro estado como un baluarte de la libertad, como el estado libre de Florida. Y ella estuvo con nosotros en cada paso del camino”.

Moody no es la única fiscal general del estado que ha utilizado la fiscalía como trampolín hacia un cargo nacional. Su predecesora, Pam Bondi, es la elección de Trump para liderar el Departamento de Justicia y está testificando el jueves en el Senado.

Según la ley de Florida, correspondía al gobernador republicano elegir al reemplazo de Rubio después que Trump seleccionara al senador de tres mandatos para ser su próximo secretario de Estado. Moody servirá en el Senado hasta la próxima elección general en 2026, cuando el escaño volverá a estar en la boleta.

Moody ha utilizado la fiscalía para defender a Trump, persiguiendo un caso penal contra un hombre acusado de intentar asesinar a Trump en su club de campo en West Palm Beach en septiembre. También estuvo entre los fiscales generales estatales que firmaron la demanda respaldada por Trump destinada a anular la victoria electoral de Joe Biden en 2020.

La fiscal general también luchó sin éxito para mantener una medida de derechos de aborto fuera de la boleta en Florida en 2024, diciendo que los proponentes estaban librando “una guerra” para proteger el procedimiento. La medida sí se presentó a los votantes pero finalmente no logró obtener la aprobación del 60% necesaria para pasar.

Moody podría desempeñar un papel clave en las audiencias para los nominados al gabinete de Trump, algunos de los cuales se espera que enfrenten un camino difícil para la confirmación.

Los republicanos tienen una mayoría estrecha en el Senado, 53-47, pero se redujo a 52 después que el vicepresidente electo JD Vance renunciara a su escaño la semana pasada antes de asumir el cargo. Eso significa que los nominados de Trump necesitan el apoyo de casi todos los senadores republicanos para la confirmación por mayoría frente a las objeciones de los demócratas.

El senador estatal republicano Joe Gruters, un aliado clave de Trump en el estado, fue uno de los que impulsó a la nuera del presidente electo, Lara Trump, como su principal elección para el escaño en el Senado. Lara Trump se retiró de la consideración en diciembre.

Sin embargo, Gruters elogió a Moody, llamándola “una ganadora aquí en Florida”.

“Ella es muy popular. Y creo que la gente ve el trabajo que hace y aprecia su trabajo y su esfuerzo por tratar de... mantener Florida segura”, dijo Gruters antes del anuncio.

El nombramiento de Moody abre una vacante clave en el gabinete de Florida, lo que da a DeSantis otra oportunidad de expandir su influencia en el estado. DeSantis también elegirá un reemplazo para el saliente director financiero Jimmy Patronis, quien dejará su cargo para postularse por el escaño abierto del exlegislador Matt Gaetz en el Congreso

___

Freida Frisaro, periodista de The Associated Press, contribuyó a este despacho desde Fort Lauderdale. Kate Payne es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en las salas de redacción locales para informar sobre temas de poca cobertura.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press