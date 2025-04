Arrestan a venezolano en un tribunal de Nueva Hampshire y lo envían a Texas

En esta imagen hecha a partir de un video proporcionado por el Poder Judicial de Nueva Hampshire el lunes 14 de abril de 2025, agentes del ICE arrestan al venezolano Arnuel S. Márquez Colmenárez, de 33 años, en un juzgado en Nashua, Nueva Hampshire, el 20 de febrero de 2025. (Poder Judicial de New Hampshire vía AP)

Márquez, de 33 años, fue acusado el 9 de febrero de conducir en estado de ebriedad, conducir sin licencia y no proporcionar información después de un accidente. Se dirigía a su audiencia de imputación por esos cargos cuando fue detenido, según la Policía de Nashua.

Un juez emitió posteriormente una orden de arresto después de que no se presentó a su audiencia de imputación de cargos. El fiscal a cargo del caso no fue contactado por los agentes federales antes de la audiencia y no presenció el arresto, según la policía.