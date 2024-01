Arrestan en Reino Unido a sospechosa de asesinar a 2 de sus hijos en EEUU

ARCHIVO - Policía acordona una escena de crimen donde la policía de Colorado Springs encontró los cadáveres de dos niños dentro de un apartamento del complejo Palomino Ranch Point el martes 19 de diciembre de 2023, en Colorado Springs, Colorado. (Parker Seibold/The Gazette via AP, archivo)

Singler inicialmente cooperó con la policía pero desapareció durante la investigación, sostuvo Ira Cronin, portavoz del Departamento de Policía de Colorado Springs. Las autoridades no pudieron detenerla después de obtener una orden de arresto el martes por cargos de asesinato e intento de asesinato, entre otras acusaciones.

Singler no estaba bajo vigilancia y fue vista por última vez en Colorado Springs el 23 de diciembre, dijo Cronin.

Las autoridades no proporcionaron más detalles sobre el arresto en el extranjero, pero afirmaron que colaboran con múltiples agencias policiales.

Los intentos de comunicarse con Singler en busca de comentarios a través de los números de teléfono que figuran a su nombre no tuvieron éxito. Cronin dijo desconocer si ella cuenta con abogado.

Cuando la policía acudió por primera vez a la casa de Singler, la encontraron con heridas leves, los cadáveres de los dos niños y la hija de 11 años de Singler herida. Al principio, Singler fue considerada una víctima de robo, de acuerdo con Cronin.

La niña herida estuvo hospitalizada durante unos días antes de ser dada de alta y se recupera en Colorado Springs, detalló Cronin.

La muerte de los niños se produjo en medio de una batalla legal en curso entre Singler y su exesposo sobre cuestiones de custodia de los menores, según documentos judiciales.

Bedayn es integrante del cuerpo Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en las salas de redacción locales para informar sobre temas poco cubiertos.

FUENTE: Associated Press