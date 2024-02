Arquidiócesis de Nueva York condena funeral de activista trans y celebra una misa de reparación

ARCHIVO - La activista transgénero Cecilia Gentili posa para una foto en las oficinas de Oxford University Press en Nueva York, el 24 de abril de 2014. Un responsable de la Iglesia católica condenó el funeral de Gentili, en Nueva York, que reunió una gran asistencia en la catedral de San Patricio de Manhattan. (AP Foto/Bebeto Matthews, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.