Argentina denuncia hostigamiento a opositores venezolanos refugiados en embajada de Caracas

ARCHIVO - Un coche patrulla de la policía se encuentra estacionado afuera de la embajada de Argentina, donde algunos miembros de la oposición venezolana buscan asilo en Caracas, Venezuela, el 31 de julio de 2024, tres días después de las controvertidas elecciones presidenciales. Argentina dijo el miércoles 11 de diciembre de 2024 que el gobierno del presidente Nicolás Maduro continúa hostigando a seis opositores políticos que permanecen desde hace meses refugiados en la embajada argentina en Caracas, (Foto AP/Matias Delacroix, Archivo)