Aprueban terapias genéticas para anemia falciforme en EEUU

Jalen Matthews está en su hogar en Louisville, Kentucky, 4 de diciembre de 2023. Diagnosticada con anemia falciforme en su nacimiento, actualmente tiene 26 años. Los reguladores aprobaron el viernes 8 de diciembre de 2023 dos terapias genéticas para la anemia falciforme (o drepanocítica) con las cuales los médicos esperan curar el doloroso trastorno hereditario de la sangre que afecta principalmente a gente negra en Estados Unidos.(AP Foto/Timothy D. Easley)