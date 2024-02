AP Fotos: Un día de Carnaval en Brasil, de la fiesta callejera de la mañana al desfile de samba

Un perro lleva un disfraz de caimán durante el desfile canino Blocão en Río de Janeiro, Brasil, el sábado 10 de febrero de 2024. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Bailarinas de la escuela de samba Paraiso do Tuiuti llevan sus tacones en la mano a un ensayo antes de las fiestas de Carnaval en Río de Janeiro, Brasil, el lunes 15 de enero de 2024. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un camión de sonido conocido popularmente como Trío de Sonido avanza por una calle abarrotada de gente en la fiesta callejera Vumbora durante el Carnaval en Salvador, Brasil, el sábado 10 de febrero de 2024. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una bailarina de la escuela de samba Gavioes da Fiel samba durante un desfile de Carnaval en Sao Paulo, Brasil, el domingo 11 de febrero de 2024. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un asistente con un disfraz hecho de latas de cerveza y refrescos en el desfile de Carnaval Bloco da Latinha en Madre de Deus, Brasil, el domingo 11 de febrero de 2024. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Artistas actúan al inicio de las celebraciones de Carnaval en el Sambódromo de Río de Janeiro, Brasil, el domingo 11 de febrero de 2024. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una artista de la escuela de samba Porto da Pedra durante las celebraciones de Carnaval en el Sambódromo de Río de Janeiro, Brasil, el domingo 11 de febrero de 2024. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Artistas de la escuela de samba Salgueiro desfilan durante celebraciones de Carnaval en el Sambódromo de Río de Janeiro, Brasil, la madrugada del lunes 12 de febrero de 2024. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un artistas de la escuela de samba Unidos da Tijuca desfila durante las celebraciones de Carnaval en el Sambódromo de Río de Janeiro, Brasil, el lunes 12 de febrero de 2024. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Artistas de la escuela de samba Unidos da Tijuca desfila en una carroza durante celebraciones de Carnaval en el Sambódromo de Río de Janeiro, Brasil, el lunes 12 de febrero de 2024. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Raquel Potí actúa sobre zancos durante la "Ceu na Terra" o la fiesta callejera previa al Carnaval Cielo en la Tierra en Río de Janeiro, Brasil, el sábado 3 de febrero de 2024. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Zancudos durante un ensayo de una fiesta previa al Carnaval en Río de Janeiro, Brasil, el 21 de enero de 2024. El éxito de los zancos ha cambiado el aspecto del Carnaval más grande del mundo, donde cientos de zancudos se alzan sobre las numerosas fiestas que ocupan y dominan espacios públicos. (AP Foto/Bruna Prado, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Asistentes bailan durante la fiesta callejera Bloco da Gold antes del Carnaval en Río de Janeiro, Brasil, el sábado 27 de enero de 2024. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer muestra a su bebé vestido como Simba, de El rey león, durante la fiesta callejera previa al Carnaval "Cielo en la Tierra", en Río de Janeiro, Brasil, el sábado 3 de febrero de 2024. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Músicos actúan en la fiesta Cordao do Boitata previa al Carnaval en Río de Janeiro, Brasil, el domingo 4 de febrero de 2024. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un niño cubierto de pintura corporal plateada sonríe durante el desfile Loucura Suburbana previo al Carnaval en Brasil, en Río de Janeiro, el jueves 8 de febrero de 2024. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Dos artistas actúan en una ceremonia que da inicio oficialmente al Carnaval de Río de Janeiro en Brasil, el viernes 9 de febrero de 2024. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Asistentes al Carnaval esperan a que comience la fiesta callejera de Carmelitas en el primer día del evento en Río de Janeiro, Brasil, el viernes 9 de febrero de 2024. AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Bailarines de la escuela de samba Dragoes da Real actúan en una carroza durante un desfile de Carnaval en Sao Paulo el sábado por la mañana, 10 de febrero de 2024. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un miembro de la escuela de samba Unidos da Tijuca desfila durante las celebraciones de Carnaval en el Sambódromo de Río de Janeiro, Brasil, el lunes 12 de febrero de 2024. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una asistente actúa durante la fiesta callejera Amigos da Onca, en Río de Janeiro, Brasil, el sábado 10 de febrero de 2024. (AP foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.