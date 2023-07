AP FOTOS: Bajo un calor implacable, millones de personas tratan de refrescarse por todos los medios

Varios niños se refrescan jugando en una fuente a las afueras de la Ciudad Vieja de Jerusalén, el miércoles 12 de julio de 2023. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Francisca Corral, una voluntaria del Ejército de Salvación (centro) le da una botella de agua a un hombre en una carpa de alivio por el calor el martes 11 de julio de 2023 en Phoenix. (AP Foto/Matt York) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer se abanica bajo un sol abrasador en Madrid, el lunes 10 de julio de 2023. (AP Foto/Manu Fernández) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre se refresca en una fuente durante altas temperaturas en Belgrado, Serbia, el jueves 13 de julio de 2023. (AP Foto/Darko Vojinovic) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer disfruta del sol en los jardines de las Tullerías de París, el lunes 10 de julio de 2023. (AP Foto/Thomas Padilla) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un joven se refresca en el río Arges, en las afueras de Bucarest, Rumania, el miércoles 12 de julio de 2023. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Varios jóvenes se refrescan en una piscina de Peshawar, Pakistán, el jueves 13 de julio de 2023. (AP Foto/Muhammad Sajjad) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Decenas de personas se refrescan junto a una piscina pública en Wehrheim, cerca de Fráncfort, Alemania, durante un caluroso sábado 8 de julio de 2023. (AP Foto/Michael Probst) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un niño demuestra sus habilidades para nadar en el río Arges, en las afueras de Bucarest, Rumania, el miércoles 12 de julio de 2023. (AP Foto/Andreea Alexandru) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Dos migrantes se detienen para tomar agua mientras caminan por una zona baja del fronterizo Río Bravo detrás de una alambrada, mientras intentan entrar a Estados Unidos desde México, en Eagle Pass, Texas, el martes 11 de julio de 2023. (AP Foto/Eric Gay) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre corre por un sendero en las afueras de Fráncfort, Alemania, mientras sale el sol el jueves 13 de julio de 2023. (AP Foto/Michael Probst) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una persona rocía agua a un caballo islandés para refrescarlo de un día caluroso en Wehrheim, cerca de Fráncfort, Alemania, el sábado 8 de julio de 2023. (AP Foto/Michael Probst) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer nigeriana con una botella de agua en la cabeza, carga a su bebé por una calle de Argel, el sábado 8 de julio de 2023. (AP Foto/Anis Belghoul) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una turista protege del sol a un niño dormido mientras observan el emblemático letrero de Hollywood en Los Ángeles, el miércoles 12 de julio de 2023. (AP Foto/Damian Dovarganes) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer con una máscara de protección solar y anteojos de sol nada en un canal urbano de Beijing, mientras los residentes se refrescan en un día sofocante, el lunes 10 de julio de 2023. (AP Foto/Andy Wong) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre sostiene una sombrilla mientras él y otros turistas ingresan a la antigua Acrópolis durante una ola de calor, en Atenas, Grecia, el jueves 13 de julio de 2023. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre indigente duerme bajo el sol en el distrito de Hollywood de Los Ángeles, el miércoles 12 de julio de 2023. (AP Foto/Damian Dovarganes) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer utiliza un paraguas para protegerse del sol mientras camina por el centro de Roma, el jueves 13 de julio de 2023. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una pareja de recién casados posan para fotos durante la puesta de sol, mientras un hombre se refresca en el mar frente a Lagonisi, al sureste de Atenas, el miércoles 12 de julio de 2023. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un avión despega del aeropuerto internacional Sky Harbor de Phoenix, mientras se pone el sol el miércoles 12 de julio de 2023. (AP Foto/Matt York) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved