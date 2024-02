AP Fotos: Ucrania pasa 2do año de guerra con escenas de dolor y sufrimiento, pero también de alegría

Varias personas nadan en un lago cerca de Druzhbivka, en la región ucraniana de Zhytomyr, el 21 de julio de 2023. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Mykhayl Shulha (centro) llora junto al ataúd de su hermana, Sofia Shulha, durante su funeral en Uman, en el centro de Ucrania, el 30 de abril de 2023. Sofia Shulha, de 11 años, murió en un ataque a un edificio residencial durante la guerra con Rusia. (AP Foto/Bernat Armangue) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre planta girasoles en su jardín, junto a un tanque ruso dañado, en la localidad de Velyka Dymerka, Ucrania, el 17 de mayo de 2023. (AP Foto/Efrem Lukatsky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una anciana sale de su destrozado a apartamento en Odesa, Ucrania, el 23 de julio de 2023. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer duerme sobre el regazo de su esposo en un banco junto a la catedral de Santa Sofía, en Kiev, Ucrania, el 30 de julio de 2023. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un soldado ucraniano dispara un mortero hacia posiciones rusas cerca de la línea del frente, en Bájmut, Ucrania, el 28 de mayo de 2023. (AP Foto/Efrem Lukatsky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un soldado ucraniano, sentado en una trinchera del frente en las inmediaciones de Kreminna, Ucrania, el 16 de agosto de 2023. (AP Foto/Bram Janssen) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Cadetes ensayan cómo colocarse las máscaras antigás en un refugio antibombas, en Kiev, Ucrania, el 6 de junio de 2023. (AP Foto/Efrem Lukatsky) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El comandante de una unidad de asalto ucraniana pasa junto a un soldado ruso muerto en el frente, cerca de Andriivka, Ucrania, el 16 de septiembre de 2023. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer sostienen a sus mascotas en su vivienda inundada tras el derrumbe de la represa de Kajovka, en Jersón, Ucrania, el 6 de junio de 2023. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer posa para una campaña en redes sociales en Kiev, Ucrania, el 31 de octubre de 2023. El cartel dice "Buscando un novio". (AP Foto/Bram Janssen) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un agente de la policía de Ucrania se pone a cubierto frente a un edificio en llamas, en Avdiivka, Ucrania, el 17 de marzo de 2023. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Un soldado ucraniano habla por su radio durante unas maniobras de combate en el norte de Ucrania, el 3 de noviembre de 2023. (AP Foto/Efrem Lukatsky) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un mensaje escrito en un espejo roto y sucio dice "Ucrania vencerá", dentro de una escuela dañada en Járkiv, Ucrania, el 24 de febrero de 2023. El segundo año de lucha contra la invasión de Rusia no ha dado tregua ni los soldados ni a la población civil de Ucrania. Los fotógrafos de The Associated Press documentaron los 12 últimos meses de muerte y destrucción, de agonía y dolor — además de los atisbos de alegría — que marcan la vida durante una guerra. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Estatuas de la época soviética, descartadas en el exterior de un taller de vidrio, en Járkiv, Ucrania, el 28 de febrero de 2023. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer reza en el interior de una iglesia durante la celebración de la Navidad, en Kryvorivnia, Ucrania, el 24 de diciembre de 2023. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Niños cantan canciones tradicionales durante la celebración de la Navidad en la localidad de Kryvorivnia, Ucrania, el 24 de diciembre de 2023. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer mayor, cubierta por una manta, mira mientras varias personas bailan en una estación de metro luego de que sonaron las alarmas antiaéreas, en Kiev, Ucrania, el 1 de marzo de 2023. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Sacerdotes caminan hacia el cementerio durante el entierro de Vladyslav Bondarenko en Kozyntsi, cerca de Kiev, Ucrania, el 6 de marzo de 2023. Bondarenko, un paracaidista, murió cerca de Bájmut. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La madre de un soldado ucraniano llora durante el entierro de su hijo en Krasnyk, Ucrania, el 29 de diciembre de 2023. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Un soldado ucraniano que acaba de regresar de las trincheras en Bájmut, fuma un cigarrillo en Chasiv Yar, Ucrania, el 8 de marzo de 2023. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

La imagen de un soldado ucraniano, en su tumba en la sección conocida como Callejón de la Gloria del cementerio de Járkiv, Ucrania, el 24 de febrero de 2023. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un sacerdote reza junto al féretro del soldado y reconocido poeta Maksym Kryvtsov durante su funeral en la catedral de San Miguel, en Kiev, Ucrania, el 11 de enero de 2024. (AP Foto/Efrem Lukatsky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un soldado ucraniano herido, en una camilla durante una evacuación en la región de Donetsk, Ucrania, el 22 de marzo de 2023. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

El humo sale de entre los restos de edificios en Bájmut, Ucrania, escenario de intensas batallas entre las tropas de Kiev y las de Moscú, el 26 de abril de 2023. (AP Foto/Libkos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Médicos militares ayudan a soldados ucranianos heridos cerca de Bájmut, Ucrania, el 25 de enero de 2024. (AP Foto/Efrem Lukatsky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cadáver de una mujer que falleció durante un ataque a Uman, en el centro de Ucrania, yace sobre una cama, el 28 de abril de 2023. (AP Foto/Bernat Armangue) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Bomberos sofocan un incendio tras un ataque a un vecindario residencial en Járkiv, Ucrania, el 10 de febrero de 2024. (AP Foto/Yevhen Titov) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cadáver de un soldado ruso, en el interior de un edificio en la localidad de Blahodatne, Ucrania, el 17 de junio de 2023. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Soldados ucraniano se cubren los oídos para protegerse del ruido de los bombardeos rusos, en un refugio en el frente en la provincia de Zaporiyia, Ucrania, el 2 de julio de 2023. (AP Foto/Libkos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un grupo de estudiantes de secundaria recién graduados saltan mientras posan para una foto durante la celebración, en Kiev, Ucrania, el 3 de julio de 2023. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un agente de una unidad especial de la policía ucraniana cae al suelo al disparar un cañón D-30 hacia posiciones rusas en el frente, cerca de Kreminna, Ucrania, el 7 de julio de 2023. (AP Foto/Libkos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Dos mujeres sostienen réplicas de rifles AK-47 durante una formación sobre armas para la población civil, en Kiev, Ucrania, el 11 de julio de 2023. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved