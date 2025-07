AP Fotos: Trump visita centro de detención de inmigrantes apodado "Alcatraz de los Caimanes"

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante una mesa redonda en el "Alcatraz de los Caimanes", una nueva cárcel para inmigrantes en las instalaciones del Aeropuerto de Formación y Transición de Dade-Collier, en Ochopee, Florida, el martes 1 de julio de 2025. (AP Foto/Evan Vucci) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de EEUU, Donald Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, entre otros, visitan el "Alcatraz de los Caimanes", una nueva cárcel para inmigrantes en las instalaciones del Aeropuerto de Formación y Transición de Dade-Collier, en Ochopee, Florida, el martes 1 de julio de 2025. (AP Foto/Evan Vucci) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Amy Clay (izquierda), Kevin Davila y Will Mach (derecha) protestan contra la cárcel para inmigrantes apodada el "Alcatraz de los Caimanes" frente al Aeropuerto de Formación y Transición de Dade-Collier, en Ochopee, Florida, visitado por el presidente de EEUU, Donald Trump, el martes 1 de julio de 2025. (AP Foto/Michael Laughlin) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente de EEUU, Donald Trump, visita el "Alcatraz de los Caimanes", una nueva cárcel para inmigrantes en las instalaciones del Aeropuerto de Formación y Transición de Dade-Collier, en Ochopee, Florida, el martes 1 de julio de 2025. (AP Foto/Evan Vucci) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes marchan frente al Aeropuerto de Formación y Transición de Dade-Collier, en Ochopee, Florida, visitado por el presidente de EEUU, Donald Trump, el martes 1 de julio de 2025. (AP Foto/Michael Laughlin) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente de EEUU, Donald Trump, visita el "Alcatraz de los Caimanes", una nueva cárcel para inmigrantes en las instalaciones del Aeropuerto de Formación y Transición de Dade-Collier, en Ochopee, Florida, el martes 1 de julio de 2025. (AP Foto/Evan Vucci) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes marchan frente al Aeropuerto de Formación y Transición de Dade-Collier, en Ochopee, Florida, visitado por el presidente de EEUU, Donald Trump, el martes 1 de julio de 2025. (AP Foto/Michael Laughlin) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente de EEUU, Donald Trump, escucha mientras la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, habla durante una visita el “Alcatraz de los Caimanes”, una nueva cárcel para inmigrantes en las instalaciones del Aeropuerto de Formación y Transición de Dade-Collier, en Ochopee, Florida, el martes 1 de julio de 2025. (AP Foto/Evan Vucci) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de EEUU, Donald Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, entre otros, visitan el "Alcatraz de los Caimanes", una nueva cárcel para inmigrantes en las instalaciones del Aeropuerto de Formación y Transición de Dade-Collier, en Ochopee, Florida, el martes 1 de julio de 2025. (AP Foto/Evan Vucci) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes marchan frente al Aeropuerto de Formación y Transición de Dade-Collier, en Ochopee, Florida, visitado por el presidente Donald Trump, el martes 1 de julio de 2025. (AP Foto/Michael Laughlin) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente de EEUU, Donald Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, entre otros, visitan el "Alcatraz de los Caimanes", una nueva cárcel para inmigrantes en las instalaciones del Aeropuerto de Formación y Transición de Dade-Collier, en Ochopee, Florida, el martes 1 de julio de 2025. (AP Foto/Evan Vucci) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un camión pasa frente al Aeropuerto de Formación y Transición de Dade-Collier, en Ochopee, Florida, visitado por el presidente de EEUU, Donald Trump, el martes 1 de julio de 2025. (AP Foto/Michael Laughlin) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.