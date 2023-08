AP Fotos: Superluna azul encandila al público en gran parte del mundo

La superluna en el cielo sobre viviendas de Gaza, el miércoles 30 de agosto de 2023. (AP Foto/Adel Hana) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La superluna detrás de la estatua de Damdin Sujbaatar, en la Plaza Sujbaatar, de Ulán Bator, Mongolia, el miércoles 30 de agosto de 2023. El 30 de agosto se produjo la segunda superluna del mes, esto es cuando una luna llena se ve un poco más grande y brillante gracias a su cercanía a la Tierra. (AP Foto/Ng Han Guan) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un pavorreal sobre una chimenea con la luna llena detrás, en Hyderabad, India, el miércoles 30 de agosto de 2023. (AP Foto/Mahesh Kumar A.) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La superluna azul de agosto detrás de un edificio histórico y la Catedral de San Basilio a la derecha, mientras la gente camina en la Plaza Roja de Moscú, Rusia, el miércoles 30 de agosto de 2023. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La superluna detrás del templo antiguo de Poseidón, a unos 70 kilómetros (45 millas) al sur de Atenas, el miércoles 30 de agosto de 2023. (AP Foto/Thanassis Stavrakis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La superluna en el cielo de Gaza, el miércoles 30 de agosto de 2023. (AP Foto/Adel Hana) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La superluna sobre el Coliseo de Roma, el miércoles 30 de agosto de 2023. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La superluna detrás de la Torre de Gálata en Estambul, Turquía, el miércoles 30 de agosto de 2023. (AP Foto/Khalil Hamra) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La superluna sobre el mar Mediterráneo mientras un bote pasa por la bahía de Konnos, cerca de Ayia Napa, en la parte oriental de la isla de Chipre, el miércoles 30 de agosto de 2023. (AP Foto/Petros Karadjias) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La superluna detrás de la iglesia ortodoxa Ayioi Anargiroi, en la isla de Chipre, el miércoles 30 de agosto de 2023. (AP Foto/Petros Karadjias) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved