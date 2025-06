AP FOTOS: Redadas de inmigración en Los Ángeles

Un agente policial intenta apagar un fuego durante una protesta, luego de que las autoridades federales de inmigración llevaron a cabo una redada, el sábado 7 de junio de 2025, en Compton, California. (AP Foto/Ethan Swope) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Un manifestante avienta una piedra hacia las fuerzas policiales en medio del gas lacrimógeno durante una protesta después de que las autoridades federales de inmigración llevaron a cabo redadas migratorias, el sábado 7 de junio de 2025, en Paramount, California. (AP Foto/Eric Thayer) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Manifestantes buscan resguardo durante una protesta después de que autoridades federales de inmigración llevaron a cabo operativos, el sábado 7 de junio de 2025, en Compton, California. (AP Foto/Ethan Swope) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Policías investigan un vehículo con una persona en el interior durante una protesta después de que las autoridades federales de inmigración llevaron a cabo operativos, el sábado 7 de junio de 2025, en Compton, California. (AP Foto/Ethan Swope) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Manifestantes ayudan a un periodista lesionado durante una protesta después de que las autoridades federales de inmigración llevaron a cabo operativos, el sábado 7 de junio de 2025, en Compton, California. (AP Foto/Ethan Swope) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Manifestantes se enfrentan a policías fuera de un parque industrial, el sábado 7 de junio de 2025, en Paramount, California. (AP Foto/Eric Thayer) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Manifestantes se enfrentan con agentes de la Patrulla Fronteriza durante una protesta, el sábado 7 de junio de 2025, en Paramount, California. (AP Foto/Eric Thayer) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre ayuda a una mujer lesionada durante una protesta después de que las autoridades federales de inmigración llevaron a cabo operativos, el sábado 7 de junio de 2025, en Paramount, California. (AP Foto/Eric Thayer) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Agentes de la Patrulla Fronteriza arrojan gases lacrimógenos durante una manifestación después de que decenas de personas fueron detenidas en un operativo de las autoridades federales de inmigración el día anterior, el sábado 7 de junio de 2025, en Paramount, California. (AP Foto/Eric Thayer) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Un manifestante recibe ayuda durante una protesta luego de que las autoridades federales de inmigración detuvieron a decenas de personas durante un operativo el día anterior, el sábado 7 de junio de 2025, en Paramount, California. (AP Foto/Eric Thayer) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Manifestantes se enfrentan a las autoridades después de la protesta de la noche previa por los operativos de inmigración, el domingo 8 de junio de 2025, en el centro de Los Ángeles. (AP Foto/Jae Hong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Policías del condado de Los Ángeles durante una protesta luego de que las autoridades federales de inmigración llevaron a cabo operativos, el sábado 7 de junio de 2025, en Compton, California. (AP Foto/Eric Thayer) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La representante federal Maxine Waters, demócrata por California, habla con la Guardia Nacional de Estados Unidos, luego de las protestas de anoche por los operativos de inmigración, el domingo 8 de junio de 2025, en el centro de Los Ángeles. (AP Foto/Eric Thayer) Eric Thayer

Manifestantes observan la llegada de detenidos por las autoridades federales de inmigración a un edificio federal luego de llevar a cabo redadas, el sábado 7 de junio de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Eric Thayer) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Efectivos de la Guardia Nacional de Estados Unidos resguardan una prisión federal luego de la protesta de anoche por los operativos de inmigración, el domingo 8 de junio de 2025, en el centro de Los Ángeles. (AP Foto/Jae Hong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Autoridades desplegadas fuera del centro metropolitano de detención luego de las protestas de anoche por los operativos de inmigración, el domingo 8 de junio de 2025, en el centro de Los Ángeles. (AP Foto/Jae Hong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes se enfrentan con las autoridades luego de las protestas de anoche por los operativos de inmigración, el domingo 8 de junio de 2025, en el centro de Los Ángeles. (AP Foto/Jae Hong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Ulysses Sanchez se lava el rostro con agua después de que se arrojó gas lacrimógeno cerca de los manifestantes en el centro metropolitano de detención tras las protestas de anoche por los operativos de inmigración, el domingo 8 de junio de 2025, en el centro de Los Ángeles. (AP Foto/Jae Hong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un manifestante muestra una bandera mexicana luego de las protestas de anoche por los operativos de inmigración, el domingo 8 de junio de 2025, en el centro de Los Ángeles. (AP Foto/Eric Thayer) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Efectivos de la Guardia Nacional de Estados Unidos luego de las protestas de anoche por los operativos de inmigración, el domingo 8 de junio de 2025, en el centro de Los Ángeles. (AP Foto/Eric Thayer) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La representante federal Maxine Waters, demócrata por California, intenta ingresar a la Oficina de Prisiones de Estados Unidos, luego de las protestas de anoche por los operativos de inmigración, el domingo 8 de junio de 2025, en el centro de Los Ángeles. (AP Foto/Eric Thayer) Eric Thayer

Manifestantes entre gases lacrimógenos en el centro metropolitano de detención luego de las protestas de anoche contra las redadas migratorias, el domingo 8 de junio de 2025, en el centro de Los Ángeles. (AP Foto/Jae Hong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un vehículo arde en llamas durante una protesta después de que autoridades federales de inmigración llevaron a cabo una redada, el sábado 7 de junio de 2025, en Compton, California. (AP Foto/Eric Thayer) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Manifestantes se enfrentan a las autoridades durante una protesta tras los operativos migratorios de anoche, el domingo 8 de junio de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Jae Hong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Agentes entre gases lacrimógenos mientras intentan disipar una protesta en el centro metropolitano de detención luego de la protesta por los operativos migratorios de anoche, el domingo 8 de junio de 2025, en el centro de Los Ángeles. (AP Foto/Jae Hong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Agentes entre gases lacrimógenos mientras intentan disipar a manifestantes en el centro metropolitano de detención durante una protesta tras los operativos de inmigración de anoche, el domingo 8 de junio de 2025, en el centro de Los Ángeles. (AP Foto/Jae Hong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Efectivos de la Guardia Nacional de Estados Unidos tras las protestas de anoche por los operativos de inmigración, el domingo 8 de junio de 2025, en el centro de Los Ángeles. (AP Foto/Eric Thayer) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un manifestante se enfrenta contra una fila de agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos en el centro metropolitano de detención luego de las protestas de anoche por los operativos de inmigración, el domingo 8 de junio de 2025, en el centro de Los Ángeles. (AP Foto/Eric Thayer) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Efectivos de la Guardia Nacional de Estados Unidos resguardan el centro metropolitano de detención luego de las protestas de anoche por los operativos de inmigración, el domingo 8 de junio de 2025, en el centro de Los Ángeles. (AP Foto/Eric Thayer) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un manifestante levanta una pancarta en medio de gases lacrimógenos en el centro metropolitano de detención, luego de la protesta de anoche por los operativos de inmigración, el domingo 8 de junio de 2025, en el centro de Los Ángeles. (AP Foto/Eric Thayer) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Efectivos de la Guardia Nacional fuera de una prisión federal luego de una protesta la noche previa por un operativo migratorio, el domingo 8 de junio de 2025, en el centro de Los Ángeles. (AP Foto/Jae Hong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un manifestante le grita a los elementos de la Guardia Nacional luego de las protestas de anoche contra las redadas migratorias, el domingo 8 de junio de 2025, en el centro de Los Ángeles. (AP Foto/Eric Thayer) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved