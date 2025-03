AP Fotos: Musulmanes en Oriente Medio observan el Ramadán en medio de agitación y caos posbélico

Feligreses salen de la mezquita Umayyad después de orar en el primer día del mes sagrado del Ramadán, el sábado 1 de marzo de 2025, en Damasco, Siria. (AP Foto/Omar Sanadiki) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Personas caminan bajo decoraciones en una plaza en el primer día del Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes, el sábado 1 de marzo de 2025, en Estambul. (AP Foto/Khalil Hamra)

Familias comen antes del amanecer para iniciar su ayuno durante el mes sagrado del Ramadán, el domingo 2 de marzo de 2025, en Karachi, Pakistán. (AP Foto/Fareed Khan)

Un hombre disfrazado de payaso actúa en una plaza durante el primer día del mes sagrado del Ramadán, el sábado 1 de marzo de 2025, en Estambul. (AP Foto/Khalil Hamra)

Palestinos comparten mesa junto a sus viviendas destruidas durante el mes sagrado del Ramadán, el viernes 28 de febrero de 2025, en Jan Yunis, Franja de Gaza. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

Un feligrés observa a la luna en cuarto creciente desde un telescopio ubicado en el complejo de la mezquita Al-Aqsa antes del inicio del mes sagrado del Ramadán, el viernes 28 de febrero de 2025, en Jerusalén. (AP Foto/Mahmoud Illean)

Residentes se reúnen en un evento organizado por la Fundación Turca de Asistencia Humanitaria para romper el ayuno en el primer día del Ramadán, el sábado 1 de marzo de 2025, en Damasco, Siria. (AP Foto/Ghaith Alsayed)

Un feligrés reza durante el primer día del Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes, el sábado 1 de marzo de 2025, en la mezquita Yeni de Estambul. (AP Foto/Francisco Seco)

Fatima Al-Absi, a la izquierda, rompe el ayuno junto a su hija y sus nietos en el primer día del Ramadán, el sábado 1 de marzo de 2025, dentro de su apartamento dañado en Jabaliya, Franja de Gaza. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

Residentes rompen el ayuno en un evento de la Fundación Turca de Asistencia Humanitaria, durante el primer día del Ramadán, el sábado 1 de marzo de 2025, en Damasco, Siria. (AP Foto/Ghaith Alsayed)

Un vendedor palestino de pepinillos mientras las personas hacen las compras para romper el ayuno en el primer día del Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes, el sábado 1 de marzo de 2025, en Nablus, Cisjordania. (AP Foto/Nasser Nasser)

Al caer la tarde, palestinos comparten una larga mesa rodeada por los escombros de casas y edificios destruidos para romper el ayuno en el primer día del Ramadán, el sábado 1 de marzo de 2025, en Rafah, Franja de Gaza. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

Fatima Al-Absi prepara la comida para que su familia rompa el ayuno en el primer día del Ramadán, el sábado 1 de marzo de 2025, dentro de su apartamento dañado en Jabaliya, Franja de Gaza. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

Residentes caminan en el mercado durante el primer día del mes sagrado del Ramadán, el sábado 1 de marzo de 2025, en Damasco, Siria. (AP Foto/Omar Sanadiki)

Luces y banderillas decoran un área con motivo de las festividades por el mes sagrado del Ramadán, el viernes 28 de febrero de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

Un hombre se prueba una gorra tradicional que utilizará durante sus oraciones en el mes sagrado del Ramadán, el jueves 27 de febrero de 2025, en Peshawar, Pakistán. (AP Foto/Muhammad Sajjad)

Dos trabajadores limpian la mezquita histórica Sunehri en preparación para el mes sagrado del Ramadán, el viernes 28 de febrero de 2025, en Peshawar, Pakistán. (AP Foto/Muhammad Sajjad)

Feligreses musulmanes se reúnen en la mezquita del Domo de la Roca en el complejo de la mezquita de Al Aqsa, antes de que comience el mes sagrado islámico del Ramadán, el viernes 28 de febrero de 2025, en Jerusalén. (AP Foto/Mahmoud Illean)

Luces de colores decoran el área junto a viviendas palestinas destruidas, en preparación para el mes sagrado del Ramadán, el viernes 28 de febrero de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

Palestinos rezan antes del inicio del mes sagrado del Ramadán, el viernes 28 de febrero de 2024, en Ciudad de Gaza, Franja de Gaza. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

Feligreses rezan en vísperas del primer día del mes sagrado del Ramadán, el viernes 28 de febrero de 2025, en la mezquita Hagia Sophia, en Estambul. (AP Foto/Emrah Gurel)

Feligreses se reúnen en el complejo de la mezquita Al-Aqsa antes del inicio del mes sagrado del Ramadán, el viernes 28 de febrero de 2025, en Jerusalén. (AP Foto/Mahmoud Illean)

Palestinos cuelgan adornos junto a sus hogares destruidos en preparación para el mes sagrado del Ramadán, el viernes 28 de febreros de 2025, en Jan Yunis, Franja de Gaza. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

Palestinos sentados en una mesa rodeada por los escombros de viviendas y edificios destruidos mientras rompen el ayuno durante el primer día del Ramadán, el sábado 1 de marzo de 2025 en Rafah, Franja de Gaza. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)