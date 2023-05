AP Fotos: Migrantes aguardan en la frontera México-EEUU al entrar en vigor nuevas normas

Mujeres reaccionan con alegría después de que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos las eligieron para ser procesadas después de que aguardaron durante días entre dos muros fronterizos para solicitar asilo, el viernes 12 de mayo de 2023, en San Diego. La frontera entre Estados Unidos y México se encontraba bajo relativa calma el viernes, con pocos indicios del caos que se temía luego de que una gran cantidad de migrantes se apresuraron a ingresar a territorio estadounidense antes de que llegaran a su fin las restricciones al asilo implementadas en Estados Unidos debido a la pandemia de COVID-19. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Alambre de púas y artículos abandonados por migrantes yacen del lado estadounidense del río Bravo, donde ya no hay migrantes cruzándolo a nado después de que se suspendieron las restricciones al asilo en Estados Unidos implementadas debido a la pandemia de COVID-19, conocidas como Título 42, en esta fotografía del viernes 12 de mayo de 2023 que fue captada desde Matamoros, México. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2021 The Associated Press All rights

Un hombre señala algo a través de un muro fronterizo el jueves 11 de mayo de 2023, mientras aguarda con otros migrantes entre dos muros para solicitar asilo, en San Diego. Muchos de los cientos de migrantes que esperan entre los muros que separan a la ciudad de Tijuana, México, de San Diego llevan días aguardando para solicitar asilo. Las restricciones al asilo en Estados Unidos implementadas debido a la pandemia de COVID-19, conocidas como Título 42, expiraron el 11 de mayo. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre bromea con un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos mientras él y otros migrantes aguardan entre dos muros fronterizos para solicitar asilo, el viernes 12 de mayo de 2023, en San Diego. Cientos de migrantes siguen aguardando entre los dos muros, muchos de ellos durante días. A partir del viernes, Estados Unidos modificó sustancialmente la forma en que recibe a migrantes, al poner fin a una restricción al asilo que estuvo vigente durante tres años e implementar una serie de nuevas normas estrictas que el gobierno del presidente Joe Biden espera estabilizarán la frontera entre Estados Unidos y México y obligarán a los migrantes a solicitar el ingreso desde su país, evitando así que hagan el peligroso recorrido hacia el norte. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Miembros de la Guardia Nacional de Texas permanecen de pie detrás de alambre de púas mientras migrantes intentan ingresar a Estados Unidos en la margen del río Bravo, el jueves 11 de mayo de 2023, en esta fotografía captada desde Matamoros, México. Las autoridades estadounidenses han dado a conocer nuevas medidas estrictas, las cuales combaten los cruces ilegales y a la vez establecen rutas legales para los migrantes que presenten su solicitud en línea, obtengan un patrocinador y se sometan a revisiones de antecedentes. De tener éxito, las reformas podrían modificar en forma sustancial la forma en que los migrantes llegan a la frontera entre Estados Unidos y México. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer observa mientras aguarda entre dos muros fronterizos para solicitar asilo, el viernes 12 de mayo de 2023, en San Diego. La frontera entre Estados Unidos y México se encontraba bajo relativa calma el viernes, con pocos indicios del caos que se temía luego de una aglomeración de migrantes que intentaban ingresar a territorio estadounidense antes del fin del llamado Título 42, una restricción al asilo implementada para prevenir la propagación del COVID-19. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer rompe a llorar luego de ser elegida por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para ser procesada luego de aguardar durante días entre dos muros fronterizos para solicitar asilo, el viernes 12 de mayo de 2023, en San Diego. La frontera entre Estados Unidos y México estaba relativamente tranquila el viernes, con pocos indicios del caos que se temía luego de la llegada apresurada de una enorme cantidad de migrantes, ansiosos por ingresar al país antes de que concluyera una medida que restringía el asilo debido a la pandemia de COVID-19. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El migrante venezolano Said José se enjuga las lágrimas mientras buscaba a su novia, de la que fue separado mientras estaba detenido, en el albergue de la iglesia del Sagrado Corazón, el viernes 12 de mayo de 2023, en El Paso, Texas. La frontera entre Estados Unidos y México estaba relativamente tranquila el viernes, con pocos indicios del caos que se temía luego de la llegada apresurada de una enorme cantidad de migrantes, ansiosos por ingresar al país antes de que concluyera una medida que restringía el asilo debido a la pandemia de COVID-19. (AP Foto/Andrés Leighton) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una niña mira a través del muro fronterizo mientras otras personas reciben ropa entregada por voluntarios, mientras aguardan entre dos muros fronterizos para solicitar asilo el viernes 12 de mayo de 2023, en San Diego. Cientos de migrantes siguen esperando entre los dos muros, muchos de ellos desde hace días. Estados Unidos inició una nueva política de manejo de la inmigración a partir del viernes, poniendo fin a una medida que restringió el asilo durante tres años e implementando una serie de nuevas normas estrictas que el gobierno del presidente Joe Biden espera estabilizarán la frontera entre Estados Unidos y México y orillarán a los migrantes a solicitar ingresar vía internet desde el país en el que vivan, con lo que no tendrán que hacer el peligroso viaje hacia el norte. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre aguarda en un campamento en la frontera entre Texas y México, en la madrugada del viernes 12 de mayo de 2023, en Matamoros, México. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes reciben pizza de voluntarios tras ser liberados de un centro de refugio en la frontera entre Texas y México, el jueves 11 de mayo de 2023, en Brownsville, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes llegan al lado mexicano del río Bravo con planes para cruzar a Estados Unidos, el jueves 11 de mayo de 2023, en Matamoros, México. Autoridades estadounidenses han estado dando a conocer nuevas medidas estrictas, las cuales combaten los cruces ilegales y a la vez establecen rutas legales para que los migrantes presenten su solicitud en línea, busquen a un patrocinador y se sometan a verificaciones de antecedentes. De tener éxito, las reformas podrían alterar en forma sustancial la forma en que llegan los migrantes a la frontera entre México y Estados Unidos. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un miembro de la Guardia Nacional de Texas ilumina a migrantes con una linterna mientras éstos intentan ingresar a Estados Unidos en la margen estadounidense del río Bravo, el jueves 11 de mayo de 2023, en una fotografía tomada desde Matamoros, México. Autoridades estadounidenses han estado dando a conocer nuevas medidas estrictas, las cuales combaten los cruces ilegales y a la vez establecen rutas legales para que los migrantes presenten su solicitud en línea, busquen a un patrocinador y se sometan a verificaciones de antecedentes. De tener éxito, las reformas podrían alterar en forma sustancial la forma en que llegan los migrantes a la frontera entre México y Estados Unidos. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Paula, en primer plano, de Guatemala, sostiene a su hija mientras les pregunta a agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos acerca de las nuevas normas para el asilo, en el Puerto de Entrada de San Ysidro, el jueves 11 de mayo de 2023, en Tijuana, México. Las restricciones estadounidenses al asilo implementadas por la pandemia de COVID-19, y por las que se expulsó a migrantes millones de veces, fueron canceladas el viernes, ante lo cual mucha gente se apresuró a intentar ingresar a Estados Unidos antes de que entraran en vigor las nuevas normas anunciadas por el gobierno del presidente Joe Biden. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Varias carpas han sido instaladas en el Parque Anzalduas cerca del río Bravo el viernes 12 de mayo de 2023, y en ellas funcionarios procesan a migrantes que cruzan la frontera entre Texas y México, en McAllen, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer enseña su brazalete para mostrarle a agentes de la Patrulla Fronteriza que ella y su hija llevan más tiempo aguardando entre dos muros en la frontera para solicitar asilo, el viernes 12 de mayo de 2023, en San Diego. Cientos de migrantes siguen esperando entre los dos muros, muchos de ellos desde hace días. Estados Unidos inició una nueva política de manejo de la inmigración a partir del viernes, poniendo fin a una medida que restringió el asilo durante tres años e implementando una serie de nuevas normas estrictas que el gobierno del presidente Joe Biden espera estabilizarán la frontera entre Estados Unidos y México y orillarán a los migrantes a solicitar ingresar vía internet desde el país en el que vivan, con lo que no tendrán que hacer el peligroso viaje hacia el norte. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Dos migrantes que aguardan para solicitar asilo entre dos muros fronterizos miran a través de uno de ellos, el jueves 11 de mayo de 2023, en San Diego. Las restricciones estadounidenses al asilo, implementadas por la pandemia de COVID-19 y conocidas como Título 42, expiraron el 11 de mayo. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes hablan con agentes en un camino a un costado del río Bravo tras cruzar la frontera entre Texas y México, el jueves 11 de mayo de 2023, en Brownsville, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Dos integrantes de la Guardia Nacional de Texas vigilan en la margen estadounidense del río Bravo el jueves 11 de mayo de 2023, en esta fotografía captada desde Matamoros, México. Las restricciones estadounidenses al asilo, implementadas por la pandemia de COVID-19 y conocidas como Título 42, expiraron el 11 de mayo. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes aguardan a las autoridades estadounidenses en la puerta 42, entre una barrera de alambre de púas y el muro fronterizo en la frontera entre Estados Unidos y México, el jueves 11 de mayo de 2023, en esta fotografía captada desde Ciudad Juárez, México. Estados Unidos empezará a negarle el asilo a migrantes que se presenten en la frontera entre ambos países sin antes presentar una solicitud en línea o solicitar asilo en una nación por la que hayan pasado, según una nueva norma dada a conocer el 10 de mayo. (AP Foto/Christian Chávez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes aguardan entre dos muros fronterizos para solicitar asilo, el jueves 11 de mayo de 2023, en San Diego. Muchos de los cientos de migrantes que están entre los muros que separan a Tijuana, México, de San Diego han estado esperando durante días para solicitar asilo. Las restricciones estadounidenses al asilo, implementadas por la pandemia de COVID-19 y conocidas como Título 42, expiraron el 11 de mayo. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Niños juegan fútbol con una botella de agua vacía mientras aguardan a solicitar asilo entre dos muros fronterizos el jueves 11 de mayo de 2023, en San Diego. Muchos de los cientos de migrantes que están entre los muros que separan a Tijuana, México, de San Diego han estado esperando durante días para solicitar asilo. Las restricciones estadounidenses al asilo, implementadas por la pandemia de COVID-19 y conocidas como Título 42, expiraron el 11 de mayo. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes usan una balsa de hule para cruzar el río Bravo en dirección a Texas mientras otros aguardan en el lado mexicano de la frontera, el jueves 11 de mayo de 2023, en Brownsville, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes pasan las manos a través de un muro fronterizo para recibir ropa entregada por voluntarios, mientras aguardan entre dos muros fronterizos para solicitar asilo, el viernes 12 de mayo de 2023, en San Diego. Cientos de migrantes siguen esperando entre los dos muros, muchos de ellos desde hace días. Estados Unidos inició una nueva política de manejo de la inmigración a partir del viernes, poniendo fin a una medida que restringió el asilo durante tres años e implementando una serie de nuevas normas estrictas que el gobierno del presidente Joe Biden espera estabilizarán la frontera entre Estados Unidos y México y orillarán a los migrantes a solicitar ingresar vía internet desde el país en el que vivan, con lo que no tendrán que hacer el peligroso viaje hacia el norte. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos se desplazan etre una multitud de migrantes que llevan días aguardando entre dos muros fronterizos para solicitar asilo, mientras deciden quién será el siguiente en ser procesado, el viernes 12 de mayo de 2023, en San Diego. Cientos de migrantes siguen esperando entre los dos muros, muchos de ellos desde hace días. Estados Unidos inició una nueva política de manejo de la inmigración a partir del viernes, poniendo fin a una medida que restringió el asilo durante tres años e implementando una serie de nuevas normas estrictas que el gobierno del presidente Joe Biden espera estabilizarán la frontera entre Estados Unidos y México y orillarán a los migrantes a solicitar ingresar vía internet desde el país en el que vivan, con lo que no tendrán que hacer el peligroso viaje hacia el norte. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Escoltados por funcionarios mexicanos de inmigración, migrantes de un grupo de 50 que fueron elegidos por la organización Casa Migrante caminan a través del puente Puerto Nuevo desde Matamoros, México, el viernes 12 de mayo de 2023, con el fin de ser procesados por funcionarios estadounidenses de inmigración. Ello ocurrió al día siguiente de que Estados Unidos cancelara las restricciones al asilo implementadas por la pandemia de COVID-19, conocidas como Título 42. Según funcionarios mexicanos de inmigración, se organizará a los migrantes para que crucen en grupos de 50. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2021 The Associated Press All rights