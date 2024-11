AP Fotos: Médico rural viaja en mula para visitar a pacientes remotos en montaña de Argentina

El doctor Jorge Fusaro examina al paciente Damián Santos dentro de una residencia hecha de barro que sirve como clínica temporal en el poblado de Despensa, en el Cerro Chañi, el sábado 4 de mayo de 2024, en la provincia de Jujuy, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El agente de salud pública Santos Ramos jala a mulas alquiladas, una de las cuales va cargada con suministros médicos, por un sendero del Cerro Chañi, como parte de los recorridos médicos del doctor Jorge Fusaro por comunidades rurales, el domingo 5 de mayo de 2024, en la provincia de Jujuy, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)

El doctor Jorge Fusaro examina a Patricia Santos dentro de una vivienda hecha de barro que sirve como clínica temporal, en el poblado de Despensa, en el Cerro Chañi, el sábado 4 de mayo de 2024, en la provincia de Jujuy, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)

El paciente Damián Santos sostiene los medicamentos que le entregó el doctor Jorge Fusaro durante una revisión médica en el poblado de Despensa, en el Cerro Chañi, el sábado 4 de mayo de 2024, en la provincia de Jujuy, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)

El doctor Jorge Fusaro visita a los residentes de una casa comunal durante las celebraciones en honor a Justo Juez, una representación de Jesucristo, en el poblado de Despensa, en el Cerro Chañi, el sábado 4 de mayo de 2024, en la provincia de Jujuy, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Residentes comen un desayuno ligero antes de las celebraciones en honor a Justo Juez, una representación de Jesucristo, en el poblado de Despensa, en el Cerro Chañi, el sábado 4 de mayo de 2024, en la provincia de Jujuy, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Equipo médico perteneciente al doctor Jorge Fusaro sobre una mesa dentro de una vivienda hecha de barro que sirve como clínica temporal en el poblado de Despensa, en el Cerro Chañi, el sábado 4 de mayo de 2024, en la provincia de Jujuy, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)

El doctor Jorge Fusaro se toma un descanso durante una parada a lo largo de un sendero en el Cerro Chañi, mientras se dirige al poblado de Despensa como parte de sus recorridos médicos de comunidades rurales, el viernes 3 de mayo de 2024, en la provincia de Jujuy, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Patrocinia Santos, a la izquierda, y Cintia, rezan después de participar en la "Cuarteada", una danza tradicional en la que sostienen y agitan los cuartos traseros de cabras hasta que queden destruidos, durante las celebraciones en honor a Justo Juez, una representación de Jesucristo, en el poblado de Despensa, en el Cerro Chañi, el sábado 4 de mayo de 2024, en la provincia de Jujuy, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)

El doctor Jorge Fusaro visita a residentes mientras se calienta al lado de una fogata en el poblado de Despensa, en el Cerro Chañi, el sábado 4 de mayo de 2024, en la provincia de Jujuy, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)

El doctor Jorge Fusaro examina a Issac Santos durante una visita a domicilio en la comunidad rural de Pie de la Cuesta en el Cerro Chañi, el viernes 3 de mayo de 2024, en la provincia de Jujuy, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)

El agente de salud pública Santos Ramos aplica una vacuna a Héctor López, quien está acompañado por el doctor Jorge Fusaro, dentro de una vivienda hecha de barro que sirve como clínica temporal, en el poblado de Despensa, en el Cerro Chañi, el sábado 4 de mayo de 2024, en la provincia de Jujuy, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)

El doctor Jorge Fusaro escucha el latido de Patricia Luján dentro de una casa hecha de barro que sirve como clínica temporal, en el poblado de Despensa, en el Cerro Chañi, el sábado 4 de mayo de 2024, en la provincia de Jujuy, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Eduardo Ramos, quien vive solo, sostiene una bolsa con medicamentos que le entregó el doctor Jorge Fusaro, quien se toma un descanso para masticar hojas de coca con su paciente en el poblado de Encrucijada, en el Cerro Chañi, el viernes 3 de mayo de 2024, en la provincia de Jujuy, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Issac Santos sostiene su registro de visitas médicas después de una consulta a domicilio del doctor Jorge Fusaro, en el poblado de Pie de la Cuesta, en el Cerro Chañi, el viernes 3 de mayo de 2024, en la provincia de Jujuy, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Residentes forman un círculo para una ceremonia indígena en la que rinden tributo a la tierra y para dar inicio a las celebraciones en honor a Justo Juez, una representación de Jesucristo, en el poblado de Despensa, en el Cerro Chañi, el sábado 4 de mayo de 2024, en la provincia de Jujuy, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)

El interior de la residencia de Eduardo Ramos, un paciente del doctor Jorge Fusaro, en el poblado de Encrucijada, en el Cerro Chañi, el viernes 3 de mayo de 2024, en la provincia de Jujuy, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)

El doctor Jorge Fusaro, quien lleva una boina, almuerza junto a residentes durante las celebraciones en honor a Justo Juez, una representación de Jesucristo, en el poblado de Despensa, en el Cerro Chañi, el sábado 4 de mayo de 2024, en la provincia de Jujuy, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)

El doctor Jorge Fusaro, a la izquierda, participa en una procesión religiosa anual en honor a Justo Juez, una representación de Jesucristo, en el poblado de Despensa, en el Cerro Chañi, el sábado 4 de mayo de 2024, en la provincia de Jujuy, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)

El doctor Jorge Fusaro toma mate mientras los residentes cocinan cordero en un horno de barro durante las celebraciones en honor a Justo Juez, una representación de Jesucristo, en el poblado de Despensa, en el Cerro Chañi, el sábado 4 de mayo de 2024, en la provincia de Jujuy, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Santos Ramos, agente de salud pública, guía al doctor Jorge Fusaro a través de un terreno escarpado en Cerro Chañi como parte de los recorridos médicos de Fusaro por comunidades rurales en la provincia de Jujuy, el viernes 3 de mayor de 2024, en Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)

El doctor Jorge Fusaro se refresca en un arroyo durante un descanso luego de descender del Cerro Chañi después de concluir con su recorrido médico por comunidades rurales esparcidas por la montaña, la cual el pueblo indígena Kolla considera sagrada, el domingo 5 de mayo de 2024, en la provincia de Jujuy, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)

El doctor Jorge Fusaro camina junto a su mula alquilada a lo largo de un sendero montañoso mientras se dirige a atender a familias que habitan en distintas zonas del Cerro Chañi, el domingo 5 de mayo de 2024, en la provincia de Jujuy, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)

El doctor Jorge Fusaro, al frente a la izquierda, durante un partido callejero de fútbol en Despensa, en el Cerro Chañi, el sábado 4 de mayo de 2024, en la provincia de Jujuy, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)

El agente de salud pública Santos Ramos acompaña al doctor Jorge Fusaro y sus animales de carga a través de un sendero del Cerro Chañi como parte de los recorridos médicos de Fusaro por comunidades rurales, el domingo 5 de mayo de 2024, en la provincia de Jujuy, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Virginia Gutiérrez corta un costillar de cordero para cocinar en las celebraciones en honor a Justo Juez, una representación de Jesucristo, en Despensa, en el Cerro Chañi, el sábado 4 de mayo de 2024, en la provincia de Jujuy, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Residentes cocinan algunos platillos para la comunidad durante las celebraciones a Justo Juez, una representación de Jesucristo, en Despensa, en el Cerro Chañi, el sábado 4 de mayo de 2024, en la provincia de Jujuy, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd)