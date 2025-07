AP Fotos: Manifestantes se enfrentan con agentes federales en granja de California

Una manifestante huye del gas lacrimógeno lanzado por agentes federales de inmigración para despejar el camino a los vehículos durante una redada, el jueves 10 de julio de 2025, en la zona agrícola de Camarillo, California. (AP Foto/Michael Owen Baker) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Dos personas se hincan frente a agentes federales durante una redada migratoria, el jueves 10 de julio de 2025, en Camarillo, California. (AP Foto/Michael Owen Baker)

Un manifestante camina frente a agentes federales que bloquean una carretera durante una redada migratoria, el jueves 10 de julio de 2025, en Camarillo, California. (AP Foto/Michael Owen Baker)

Agentes federales de inmigración hablan con Rebecca Torres, segunda de izquierda a derecha, después de que ella intentó impedir el paso de un vehículo militar durante una redada el jueves 10 de julio de 2025, en un área agrícola de Camarillo, California. (AP Foto/Michael Owen Baker)

Una persona arroja leche sobre el rostro de un manifestante después de que agentes federales de inmigración rociaron gas lacrimógeno contra los inconformes durante una redada migratoria, el jueves 10 de julio de 2025, en el área agrícola de Camarillo, California. (AP Foto/Michael Owen Baker)

Rebecca Torres bloquea el paso de un vehículo militar que se encamina a una redada efectuada por agentes migratorios, el jueves 10 de julio de 2025, en el área agrícola de Camarillo, California. (AP Foto/Michael Owen Baker)

Agentes federales de inmigración arrojan gases lacrimógenos contra manifestantes durante una redada migratoria, el jueves 10 de julio de 2025, en el área agrícola de Camarillo, California. (AP Foto/Michael Owen Baker)

Varias personas les gritan a agentes federales de inmigración durante una redada migratoria el jueves 10 de julio de 2025, en el área agrícola de Camarillo, California. (AP Foto/Michael Owen Baker)