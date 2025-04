AP Fotos: Los rostros cambiantes de los lugares emblemáticos de la Guerra de Vietnam

Esta combinación de fotografías muestra los rieles de un tranvía en medio del concurrido mercado Dong Xuan de Hanoi, la capital de Vietnam del Norte, el 2 de abril de 1973 --arriba--, y el mismo lugar el 24 de abril de 2025, un poco más de 50 años después. (AP Foto/Horst Faas, Hau Dinh) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Esta combinación de fotos muestra a integrantes de la 9na Fuerza Expedicionaria de la Infantería de Marina desembarcando en Da Nang, Vietnam del Sur, el 8 de marzo de 1965 --arriba--, y un niño que juega el 6 de marzo de 2025 en el mismo sitio. (AP Foto/Yannick Peterhans) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Esta combinación de fotos muestra a soldados norvietnamitas en un tanque frente al Palacio de la Independencia en Saigón, el 30 de abril de 1975, el día en que el gobierno survietnamita se rindió, lo que puso fin a la Guerra de Vietnam --arriba--, y el mismo lugar el 20 de febrero de 2025, en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. (AP Foto/Yves Billy, Hau Dinh) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Esta combinación de fotografías muestra el exterior en ruinas del Hotel Victoria, donde solían hospedarse los oficiales del ejército estdaounidense, en Saigón, Vietnam del Sur, después de que fue atacado por combatientes del Viet Cong el 1 de abril de 1966 --arriba--, y el mismo edificio el 18 de abril de 2025, en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. (AP Foto/John Nance, Thanh Hue) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Esta combinación de fotografías muestra a un niño vietnamita que vende periódicos en Saigón con el titular que anuncia el retiro de fuerzas de Estados Unidos, horas antes de que el presidente Richard Nixon anunciara formalmente el retiro, el 16 de septiembre de 1969 --arriba--, y el mismo sitio el 18 de abril de 2025, en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. (AP Foto/Nick Ut, Thanh Hue) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Esta combinación de fotografías muestra un tanque del Gobierno Revolucionario Provisional a su ingreso al Palacio Presidencial de Saigón, el 1 de mayo de 1975 --arriba--, y el mismo sitio el 20 de febrero de 2025, en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. (AP Foto/Frances Starner, Hau Dinh) 1975 AP

Esta combinación de fotografías muestra a más de 40.000 survietnamitas que atestan calles y plazas del centro de Saigón en una manifestación de católicos el 7 de junio de 1964, en la que denunciaron al embajador estadounidense Henry Cabot Lodge --arriba--, y autobuses turísticos de dos pisos que pasan por el mismo sitio el 22 de febrero de 2025, en Ciudad Ho Chi Minh. (AP Foto/Horst Faas, Hau Dinh) 1975 AP

Esta combinación de fotos muestra a un médico atendiendo a heridos mientras soldados estadounidenses en la calle Hai Ba Trung de Saigón disparan y corren el 10 de mayo de 1966, luego de que estalló una mina antipersonal colocada por el Viet Cong cerca de un alojamiento de oficiales estadounidenses --arriba--, y el mismo sitio el 18 de abril de 2025, en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. (AP Foto/Thanh Hue) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Esta combinación de fotografías muestra un helicóptero de la Infantería de Marina de Estados Unidos que sobrevuela la catedral de Saigón, en abril de 1975 --arriba--, y el mismo templo en proceso de restauración el 20 de febrero de 2025, en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. (AP Foto/Matt Franjola, Hau Dinh) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Esta combinación de fotografías muestra una nube de humo en el sector Oholon de Saigón el 12 de febrero de 1968, durante un enfrentamiento entre soldados aliados y guerrillas del Viet Cong que provocó un éxodo de civiles --arriba--, y el mismo lugar el 18 de abril de 2025 en Ciudad Ho Chi Minh. (AP Foto/Thanh Hue) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Esta combinación de fotografías muestra a artilleros vietnamitas preparándose para recargar un cañón 105 mm tras disparar un proyectil hacia un área cercana en el hipódromo de Phu Tho, en el oeste de Saigón, el 6 de mayo de 1968 --arriba--, y el mismo sitio el 18 de abril de 2025, que ahora es el Centro Deportivo Phu Nhuan en Ciudad Ho Chi Minh. (AP Foto/Eddie Adams, Thanh Hue) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.