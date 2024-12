AP FOTOS: Latinoamérica acaba 2024 con la huella de desastres naturales y un clima político agitado

El cuerpo de un hombre baleado yace en un charco de sangre en el barrio de Petion-Ville en Puerto Príncipe, Haití, el 3 de mayo de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un miembro de una pandilla enmascarado y armado posa para una foto en el Cementerio Nacional durante el festival Fete Gede en el que se celebra el Día de los Muertos en honor a los espíritus de vudú haitiano Baron Samedi y Gede en Puerto Príncipe, Haití, el 1 de noviembre de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Una niña salta a la cuerda en una escuela que da refugio a residentes desplazados por la violencia de las pandillas en Puerto Príncipe, Haití, el 15 de mayo de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Una manifestante contra el gobierno se enfrenta a la policía en una protesta en el entorno de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Lima, Perú, el 15 de noviembre de 2024. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Varias jóvenes y su entrenador celebran el inicio de un entrenamiento de fútbol en el programa social Bola de Ouro, en la fabela Complexo da Alemao en Río de Janeiro, Brasil, el 16 de mayo de 2024. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Un hombre con un cartel del presidente venezolano, Nicolas Maduro, camina por una calle llena de espuma en un evento de celebración por el Día del Estudiante Universitario en Caracas, Venezuela, el 21 de noviembre de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos)

El presidente argentino, Javier Milei, canta en un acto promocional de su nuevo libro en Buenos Aires, Argentina, el 22 de mayo de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello)

Familiares acompañan el ataud de la actriz mexicana Silvia Pinal en su funeral en el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México, el 30 de noviembre de 2024. (AP Foto/Áurea del Rosario)

Un profesor enseña matemáticas a niños que viven en un refugio para familias que huyeron de sus casas ante la violencia de las pandillas en Puerto Príncipe, Haití, el 27 de mayo de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Huellas en forma de corazón en un campo de rugby cubierto de nieve en Santiago, Chile, el 8 de mayo de 2024. (AP Foto/Matías Basualdo)

Unos vendedores colocan su puesto bajo el puente sobre el río Nanay en Iquitos, Perú, el 27 de mayo de 2024. El puente es parte de una autopista federal que tiene previsto conectar esa ciudad de la Amazonía peruana con el poblado de El Estrecho en la frontera de Colombia. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Manifestantes contra el gobierno chocan con la policía a las afueras del Congreso donde se debate una reforma impulsada por el presidente argentino, Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el 12 de junio de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello)

Dos pescadores jalan con una cuerda un bote dañado por el huracán Beryl en Bridgetown Fisheries en Barbados, el 1 de julio de 2024. (AP Foto/Ricardo Mazalán)

Presos fumando crack dentro de la prisión de Tacumbú en Asunción, Paraguay, el 8 de julio de 2024. Aunque las drogas no están permitidas, algunos reclusos consiguen introducirlas en la cárcel. (AP Foto/Rodrigo Abd)

La líder opositora María Corina Machado ondea una bandera del estado de Monagas como saludo a sus seguidores en un acto de campaña de respaldo al candidato presidencial Edmundo González, en Maturín, Venezuela, el 20 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

Una actuación en la fiesta callejera por carnaval de Amigos da Onca en Río de Janeiro, Brasil, el 10 de febrero de 2024. (AP Foto/Bruna Prado)

Fans del equipo de fútbol Corinthians animan en el estado de Neo Quimica durante un partido de liga contra el Flamengo en Sao Paulo, Brasil, el 1 de septiembre de 2024. (AP Foto/Andre Penner)

Un participante del desfile callejero de carnaval de 'Bloco da Latinha' con un traje hecho de latas de cerveza y refrescos en Madre de Deus, Brasil, el 11 de febrero de 2024. (AP Foto/Eraldo Peres)

Nicaragüenses exiliados tras ser liberados de una prisión de Nicaragua saludan desde un autobús a su llegada al aeropuerto de Ciudad de Guatemala, el 5 de septiembre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo)

Dos personas llevando en una motocicleta alas de ángel en el carnaval en Caracas, Venezuela, el 12 de febrero de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Agentes de la Guardia Nacional mexicana cubren un cadáver encontrado a un lado de la carretera en Culiacán, en el estado de Sinaloa, México, el 21 de septiembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Jenny Chiroque sentada en el hospital de La Merced, donde recibe tratamiento para el dengue en Paita, Perú, el 29 de febrero de 2024. (AP Foto/Martín Mejía)

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador revela un retrato suyo en el Palacio Nacional tras dar su última conferencia de prensa, conocida como la mañanera, en Ciudad de México, el 30 de septiembre de 2024. (AP Foto/Fernando Llano)

Un manifestante con una bandera haitiana durante las protestas para reclamar la renuncia del primer ministro Ariel Henry en Puerto Príncipe, Haití, el 1 de marzo de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Claudia Sheinbaum saluda desde un vehículo en el que se dirige al Congreso para la toma de posesión de su cargo como primera presidenta de México en Ciudad de México, el 1 de octubre de 2024. (AP Foto/Áurea del Rosario)

Verónica Kutdo carga a sus gallinas después de que su casa se quemara en un incendio por la nocha en Bogotá, Colombia, el 8 de marzo de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara)

Una persona mirando el eclipse solar anular en Puerto San Julián, Argentina, el 2 de octubre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Una persona empuja un toro gigante de papel maché relleno de juegos artificiales en la celebración anual en honor a San Juan de Dios en Tultepec, México, el 8 de marzo de 2024. (AP Foto/Marco Ugarte)

Una parte del río Negro en el puerto de Manaus, en el estado de Amazonas, en Brazil, el 4 de octubre de 2024, en medio de una severa sequía. (AP Foto/Edmar Barros)

Un niño vestido de astronauta acude al Festival de Astronomía que reúne a profesionales y entusiastas de esa material para compartir conocimiento sobre el universo en Villa de Leyva, Colombia, el 16 de marzo de 2024. (AP Foto/Iván Valencia)

El migrante venezolano Jackson Vargas con su hija en brazos en la orilla de Necoclí, Colombia, el 14 de octubre de 2024. Vargas dijo que estaba intentando ahorrar para cruzar el Tapón del Darién. (AP Foto/Matías Delacroix)

Rescatistas sacan a una niña de cuatro años de los escombros de su casa colapsada debido a las fuertes lluvias en Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro, Brasil, el 23 de marzo de 2024. (AP Foto/Bruna Prado)

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a la izquierda, y su par francés Emmanuel Macron a su llegada a la isla de Combu, Brasil, el 26 de marzo de 2024. (AP Foto/Eraldo Peres).

Sissa de la Cruz, a la izquierda, y Sisa Guandinango luchan por la pelota en un partido de fútbol de mano con anaco-falda en la comunidad indígena de Turucu, Ecuador, el 14 de junio de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Erika María Cruz, izquierda, y su marido lloran al lado del cuerpo de su hijo Brando Arellano Cruz, asesinado a disparos por la policía en un control en Lerdo de Tejada, México, el 19 de enero de 2024. Cuatro agentes de la policía municipal quedaron bajo investigación por la muerte del joven, después de que vecinos de la víctima intentaran linchar a los uniformados. (AP Foto/Félix Márquez)

Un buceador observa un banco de peces cerca de un naufragio en la isla de Cubagua, Venezuela, el 14 de enero de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

Bailarinas de la escuela de samba Paraiso do Tuiuti llevan en la mano sus zapatos de tacón camino a un ensayo para el desfile de Carnaval en Río de Janeiro, Brasil, el 15 de enero de 2024. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Personas pescando en una zona de drenaje que fluye hacia el río Paraguay en Asunción, Paraguay, el 28 de enero de 2024. (AP Foto/Jorge Sáenz)

Militares cachean a una mujer en un recorrido de patrullaje por el sur de Quito, Ecuador, el 12 de enero de 2024, tras la fuga de un líder narcotraficante de prisión y de la declaratoria presidencial del estado de emergencia nacional, que suspende derechos constitucionales y moviliza al Ejército a funciones de seguridad interna. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Una manifestante contra el gobierno se burla ante la policía que custodia el Congreso, mientras los legisladores debate una reforma impulsada por el presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el 1 de febrero de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Un bote en miniatura en honor de la diosa africana del mar Yemanja flota en la playa de Ramírez en su día en Montevideo, Uruguay, el 2 de febrero de 2024. (AP Foto/Matilde Campodónico)

Un residente huye a caballo de un incendio forestal en Viña del Mar, Chile, el 3 de febrero de 2024. (AP Foto/ Esteban Félix)

Fans del excantante del grupo One Direction Liam Payne lloran su muerte fuera de Casa Sur Hotel desde donde el artista británico se precipitó por el balcón, en Buenos Aires, Argentina, el 18 de octubre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Varias personas caminando por una parte del río Amazonas que muestra signos de sequía en Santa Sofía, a las afueras de Leticia, Colombia, el 20 de octubre de 2024. (AP Foto/Iván Valencia)

Una turba lincha a una mujer, sospechosa del secuestro y asesinato de una niña de 8 años, tras sacarla a rastras de un vehículo policial, en Taxco, México, el 28 de marzo de 2024. (AP Foto/Fernando Llano)

Varios niños montados en un carrito por la carretera de Huixtla, en el estado de Chiapas, México, el 22 de octubre de 2024, como parte de un grupo de migrantes que avanza hacia la frontera norte con la esperanza de llegar a Estados Unidos. (AP Foto/Édgar H. Clemente)

Una mujer enferma recibe el abrazo de su familiar después de recibir la bendición de un cura en su casa, como parte de la celebración de Quasimodo Feast, en honor a la Virgen del Carmen, en Colina, Chile, el 7 de abril de 2024. (AP Foto/Esteban Félix)