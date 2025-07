AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina y el Caribe

Asistentes a un concierto del vocalista estadounidense de música hindú Jeff Kagel, durante una clase de yoga del Proyecto Transformación, el miércoles 9 de julio de 2025, en la favela Rocinha, en Río de Janeiro. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Una pareja circula frente a un auditorio que resultó dañado por las decenas de sismos y réplicas que se registraron en cuestión de horas en Guatemala, el miércoles 9 de julio de 2025, en Santa María de Jesús, Guatemala. (AP Foto/Moises Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El entrenador de tenis, Delfín Barrial, a la izquierda, enseña a niños cómo sostener una raqueta durante su clase en el vecindario de Jicamarca, el domingo 6 de julio de 2025, en Lima. (AP Foto/Guadalupe Pardo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un gaucho monta un caballo durante un rodeo como parte de las celebraciones por el Día de la Independencia, el miércoles 9 de julio de 2025, en San Isidro, Argentina. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Estatuas de Ismael adornan el panteón de los Santos Malandros, en el "Cementerio General del Sur, el domingo 6 de julio de 2025, en Caracas. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Maité Hernández sube a un taxi para volver a casa después de una manicura, el sábado 5 de julio de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al centro, ajusta el casco de un guardia presidencial después de una reunión con su homólogo de Indonesia, Prabowo Subianto, en el palacio presidencial de Planalto, el miércoles 9 de julio de 2025, en Brasilia. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un competidor salta sobre un automóvil durante la competencia de ciclismo de montaña Challenge Downhill, el domingo 6 de julio de 2025, en La Paz, Bolivia. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Residentes acampan fuera de sus hogares después de que decenas de sismos y réplicas remecieron Guatemala en cuestión de horas, el miércoles 9 de julio de 2025, en Palín, Guatemala. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El inglés Freddie Steward, al centro, es derribado por los argentinos Pablo Matera, a la derecha, y Lucas Paulos, durante un encuentro de rugby, el sábado 5 de julio de 2025, en La Plata, Argentina. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.